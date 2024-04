Foc elèctric a la primera planta d'un bloc de pisos a Puigcerdà

Un incendi causat per un foc elèctric ha cremat un pis de la primera planta d'un bloc situat al número 11 del carrer Bisbe Sans de Puigcerdà. Bombers ha rebut l'avís a les 14:25 i nou persones han hagut de ser evacuades de l'edifici, cap d'elles afectades. El foc, que ha escampat molt de fum a l'escala, ha estat extingit en menys de mitja hora, a les 14:57.

Un cop apagat, el cos de Bombers ha procedit a ventilar l'interior per assegurar-se que no hi hagués cap punt calent que pogués causar un nou foc. Les set dotacions que hi han actuat han acabat la intervenció a les 3:15.