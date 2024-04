World Nature denuncia que la planta solar de Das afecta un ocell en extinció

La creació d’un camp de plaques fotovoltaiques a la zona de Sanavastre, al terme municipal de Das, podria amenaçar una espècie d’ocell catalogada en perill d’extinció que té en aquest entorn de la Cerdanya un dels únics hàbitats del Pirineu i Catalunya.

Es tracta del Botxí Meridional, un ocell endèmic de la península Ibèrica i el sud de França de la família dels passeriformes que en l’última dècada ha patit un procés de davallada de la població a causa de la desaparició del seu hàbitat naturals. Per aquest motiu, la Fundació Worl Nature ha presentat al·legacions al projecte de la planta fotovoltaica, unint-se així al Consell d’Alcaldes i les entitats mediambientals de la comarca com ara Ceretània, Cerdanya Acció pel Clima i la plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible. En el seu escrit d’al·legacions, World Nature ha especificat que «el terreny on es preveu aquesta instal·lació viuen espècies catalogades en perill d’extinció pel decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, com és el cas del Botxí Meridional (Lanius meridionalis). En aquest sentit, aquesta instal·lació perjudicaria a aquesta espècie que hi manté territoris de nidificació que l’afectarien greument fins a fer-la desaparèixer de la zona». Davant d’aquest perill, la fundació apunta al departament d’Acció Climàtica que «tenint per presentat el present escrit, tingui per realitzades les al·legacions que conté, en doni trasllat al promotor de l’expedient i, previs els tràmits preceptius, acordi denegar l’aprovació del projecte de la planta solar fotovoltaica PS KM0 Das de 2,25 MW».

El responsable de la Fundació World Nature, amb àmbit d’activitat nacional i molt específicament al Pirineu, Toni Carulla, ha argumentat que el Botxí Meridional «està en situació crítica a Catalunya i forma part del catàleg de fauna amenaçada de la Generalitat i en aquests prats de Das hi nidifica i hi té territori. És un ocell que hi és tot l’any tot i que alguns hiverns, si hi ha molta neu, es desplaça a prats inferiors i després torna».

El Botxí Meridional, de petites dimensions, comptava en els últims censos d’una desena de parelles estables amb niu als entorns de Sanavastre on s’hi ha de crear el camp de plaques fotovoltaiques: «és un ocell que viu en zones d’herbassars estepàries. A Catalunya es concentra sobretot a l’àrea de Lleida, però manté una població a la Cerdanya, una de les peculiaritats en l’àmbit paisatgístic de la qual és que a la seva plana hi té un caràcter estepari, el que passa és que té molta aigua pel desgel i el riu, per això el cultiu de cereal hi és molt important». El responsable de World Nature ha remarcat que «tota la zona de Prats i Sanavastre és estepària on el Botxí Meridional troba aliment com ara sargantanes, ratolins o escarabats. Els caça i els empala, per això té aquest nom. La davallada que ha patit a Catalunya ha estat tan forta que ha estat catalogat en perill d’extinció». En l’àmbit mediambiental, Carulla ha apuntat que les plaques solars s’han de prioritzar «a les teulades i espais on ja estiguin industrialitzats i no als camps agrícoles i espais importants per a la sobirania alimentària, que en el futur encara seran més rellevants».

Les al·legacions de la fundació ecologista es plantegen a la sol·licitud d’implantació d’una planta fotovoltaica al municipi de Das que planteja un camp de 2,5 MW de potència, amb una superfície de 2,44 hectàrees. Tant els alcaldes com les entitats mediambientals han instat la Generalitat a denegar el permís i redactar un pla urbanístic energètic específic.

