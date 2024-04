El Grup de Recerca reactiva la investigació sobre la Guerra Civil a Cerdanya

El Grup de Recerca de Cerdanya ha reactivat la investigació sobre els fets ocorreguts a la comarca durant la Guerra Civil amb la publicació per primera vegada d’un exemplar monogràfic de la seva revista de divulgació científica i historiogràfica «Querol».

El nou número d’aquest mitjà, que es presentarà aquest dissabte a Puigcerdà, se centra exclusivament en el conflicte armat a la Cerdanya fent-ne una anàlisi que en molts casos fa dècades que no es tracta, segons han apuntat des del mateix Grup de Recerca. Així, el número 34 de «Querol» repassa, sota la coordinació del docent i escriptor local Joan Peig, alguns dels episodis més conflictius de la Guerra Civil Espanyola a la comarca com ara els afusellaments del Còrrec del Gavatx , en el qual van morir vint-i-un civils de Puigcerdà, o els fets de Bellver, amb el paper del conegut anarquista «el Cojo de Malaga». Des del Grup de Recerca han impulsat l’edició d’aquest monogràfic no tan sols per reactivar la memòria i la investigació d’aquell episodi de la història local sinó que també per animar a altres estudiosos de les noves generacions a aportar nous treballs.

En aquest sentit, des de l’entitat es té la percepció que la investigació dels fets viscuts entre els anys 1936 i 1939 va quedar frenada fa tres quatre dècades i que les noves fornades d’historiadors no hi han posat la lupa. En contrast, els anys de la Guerra Civil van comportar episodis tan transcendents per a la història local com ara l’enderroc de l’església Santa Maria de Puigcerdà.

L’exemplar inclou, entre d’altres, entrevistes a historiadors com ara Josep Maria Solé i Sabaté, Jean Louis Blanchon o articles sobre el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) a Alp, el Xalet de Puigcerdà o la FAI com a unió entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell. La revista es presenta aquest dissabte dia 20 d’abril a la sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya a les dotze del migdia.