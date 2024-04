Puigcerdà redueix de vuit a una les reunions de la comissió d’urbanisme

L’equip de govern de l’Ajuntament de Puigcerdà de Junts i Futur per Puigcerdà ha decidit espaiar més les reunions de la Comissió d’Urbanisme per tal d’optimitzar els seus recursos tècnics i polítics. La decisió no ha agradat el grup d’ERC a l’oposició perquè, segons han remarcat els seus portaveus, farà que no es puguin informar del dia a dia de l’administració. Des del govern, però, han apuntat que fins ara feien passar per la comissió assumptes molt menors que no ho requerien.

Fins ara les reunions de la comissió d’Urbanisme se celebrava una vegada per setmana. A partir de la decisió del consistori, en canvi, se celebraran cada dos mesos, just abans de la convocatòria del ple municipal. D’aquesta manera, les sessions passaran de vuit cada dos mesos a una. Des de l’equip de govern, l’alcalde, Jordi Gassió, ha explicat que la mesura no té cap altre motiu que optimitzar els recursos de què disposa el mateix consistori: «en cada comissió hi participa dos tècnics i cinc regidors, i ara per ara l’Ajuntament va molt just de tècnics. El mateix secretari municipal ens va avisar que molts dels temes que hi tractaven no calia que s’hi tractessin per ser actuacions molt menors, com ara obres de particulars. De manera que ara inclourem en la comissió d’Urbanisme el que ha de passar pel ple municipal». Amb tot, Gassió ha apuntat que «a pesar d’això i entenent la queixa de l’oposició, els hem ofert de celebrar una reunió informativa cada mes, amb tots els temes que vulguin, que no sigui, però, la reunió oficial de la comissió d’urbanisme». L’alcalde ha explicat que el consistori disposa de dos tècnics que treballen a mitja jornada i que amb les reunions d’urbanisme, que duraven moltes hores, hi havien de dedicar tot el seu temps laboral.

Per la seva banda, el regidor d’ERC Àngel Llobell ha lamentat la reducció de reunions i ha considerat que «és una comissió molt important perquè ens permetia estar al dia a dia de què fa l’Ajuntament; hi estàvem molt implicats i ara no ho podrem estar. A més, la comissió ara se celebrarà cada dos mesos si hi ha assumptes pendents, de manera que potser ni això».