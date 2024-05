Prats i Sansor acollirà la primera edició del festival culinari «Tast de Primavera»

El municipi de Prats i Sansor (Cerdanya) celebrarà la primera edició del “Tast de primavera” el pròxim 23 i 25 de maig. Durant les dues jornades es realitzaran demostracions de cuina en directe a càrrec del col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya i el xef manresà Jordi Llobet amb dos restaurants amb estrella Michelin respectivament. L’objectiu del festival és reivindicar el producte agroalimentari de proximitat com la carn ecològica del Pirineu (Coopyrene), els formatges amb la Cooperativa Cadí i l’alimentació saludable. El públic assistent podrà degustar les propostes culinàries del col·lectiu Cuina Pirinenca el dijous 23 de 18:30h a 20:30h, mentre que les propostes del xef inspirades en la primavera, es podran gaudir el dissabte 25 d’11:00 a 13:00h al local social de Prats i Sansor. L’entrada té un cost de 15€ per persona i tast, i es pot aconseguir presencialment a l’Ajuntament de Prats i Sansor des d’avui mateix fins al dia 22.

“Tastos de primavera” organitzat per l’Ajuntament de Prats i Sansor confluirà amb les propostes de la tercera edició del Festival Sons de l’Era organitzat per l’Associació Festuca Gautieri que té lloc a l’espai exterior que hi ha al costat de l’antiga fàbrica Teixidó. D’aquesta manera, s’uneix la cultura gastronòmica, social i familiar en espais on la població local pot retrobar-se fora de les temporades d’alta estacionalitat turística. El Festival Sons de l’Era des de la seva primera edició s’ha caracteritzat per la voluntat de crear nous espais de cultura, trobada, intercanvi i oci de caràcter local amb veïns i veïnes de la comarca.

Així mateix,es pretén aconseguir amb el “Tast de primavera”. Entre altres propostes també s’hi trobarà la fira d’artesans i les “FoodTrucks” presents al festival. El Festival Sons de l’Era arrencarà a les 13:00h del dissabte 25 de maig amb un vermut musical. A l’hora del cafè hi haurà un col·loqui amb diferents productors del sector agroalimentari de la comarca sota el nom “La força del consum organitzat cap a una alimentació sostenible”. I fins a mitjanit es podrà gaudir de diferents propostes musicals i jocs per a totes les edats.