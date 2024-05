La fira de les Trementinaires acull una trentena de paradistes diumenge

Aquest cap de setmana Tuixent i la vall de la Vansa acolliran la Festa de les Trementinaires, una de les celebracions de l’Alt Urgell més arrelades. La festa és un homenatge a la figura de les dones sàvies de la muntanya, les Trementinaires.

Els primers actes es fan divendres a Adraén. Una xerrada, «Trementinaires, de l’oblit a la identitat», a càrrec de l’escriptor i antic tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Isidre Domenjó, obre la festa. Domenjó és un gran divulgador de les Trementinaires. A continuació, es farà un recorregut pel poble descobrint les cases de les antigues Trementinaires, que acabarà amb música i un sopar popular.

Durant el matí de dissabte hi haurà diferents propostes d’itineraris botànics guiats per dos experts en plantes, la SuzeXe i en Philip, de l’herboristeria Cal Nogué d’Ossera. També un taller d’elaboració de mató amb herbacol impartit per la mestra formatgera Judit Carreira; visites guiades al Museu de les Trementinaires i al centre de flora del Cadí – Moixeró; i un recorregut teatralitzat a Sant Pere de la Vansa «en temps de Trementinaires» acompanyat d’un tastet de productes dels artesans de la Vall.

Els actes de la tarda començaran a Sorribes de la Vansa amb una xerrada del projecte de recuperació i divulgació de varietats agrícoles tradicionals al sud del Parc del Cadí-Moixeró, de part del col·lectiu Eixarcolant. Seguidament, es lliurarà el premi «Trementinaire d’honor» i del concurs «art, dones i boscos» que seguirà amb un taller de danses tradicionals a càrrec d’en Pep Lizandra. A dos quart d’onze, arribarà el moment més esperat de la vetllada, s’encendrà la foguera de plantes aromàtiques, es ballarà la dansa del foc i es cantaran cançons tradicionals.

Diumenge, la festa continuarà amb la Fira d’Herbes remeieres i productes naturals, de 10 a 19h a Tuixent. Més de 30 firaires ompliran la plaça Serra de Cadí per mostrar i vendre els seus productes artesans. A més, hi haurà un taller d’elaboració d’essència de saüc, una visita guiada al Jardí Botànic de Tuixent i Ball de Llancers, i ball tradicional recuperat per veïns de Tuixent. Durant el dia es podrà visitar tant el Museu de les Trementinaires com el centre de flora del Parc Natural del Cadí – Moixeró. També hi haurà ballada dels gegants de Balsareny i de Tuixent, i la presentació de la novel·la «Esperit de trementinaire» de la mà de l’autor, Lluís Llord. La diada finalitzarà amb un concert de cloenda a càrrec de La Sonsoni. n