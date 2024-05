Puigcerdà torna les terrasses a l’espai que tenien precovid

L’Ajuntament de Puigcerdà vol tornar a endreçar l’ocupació de la via pública i enguany posa fre a l’expansió de les terrasses que hi va haver en l’època de la pandèmia. La regidoria d’urbanisme de Puigcerdà, Nerea Espada, ha explicat que en la Junta de Govern de dimarts passat es van aprovar diferents autoritzacions de terrasses de bars, cafeteries i restaurants en aquesta línia. Espada ha explicat que la reconsideració dels espais es fa en el moment que els propietaris de bars i restaurants sol·liciten l’autorització per posar taules i cadires, un tràmic que es fa cada any perquè l’ocupació és a precari.

La regidora va comentar que durant l’època de la pandèmia es van autoritzar les ampliacions dels espais de les terrasses i una vegada finalitzada la situació excepcional d’aquesta ampliació, no es va revertir. Per tant, el que s’està fent des de l’Ajuntament és reordenar tot allò que es va deixar fer i no ha tornat a lloc. Després de la Covid-19, va haver-hi una tendència més aviat passiva per tornar a reordenar i endreçar tot l’espai públic de Puigcerdà, segons ha apuntat la regidora. Espada manifesta que segurament serà una decisió impopular perquè hi haurà diversos afectats que hauran de reduir aquests espais, però des de la regidoria d’urbanisme consideren que al final les coses han d’estar endreçades i amb una norma que compleixi tothom.

Per altra banda, a la Junta de Govern també es van aprovar aquest passat dimarts tres expedients de protecció de la legalitat urbanística perquè consideren que s’ha de revisar i sancionar els possibles incompliments en matèria d’obra i activitats. Espada afirana que «la llei està feta per tothom i que s’ha de complir». Des de l’Ajuntament observen que fins ara hi havia hagut una tendència a mirar cap a una altra banda quan es detectava que no es feien les coses com tocaven. Per tant, a partir d’ara s’obrirà d’ofici tots aquests expedients.

Les noves mesures que ha decidit prendre el consistori són a causa de queixes d’alguns veïns de Puigcerdà pel desordre general, ja que hi havia places del poble amb terrasses desmesurades. Per altra banda, aquestes terrasses ocupaven places d’aparcament i dificultaven la mobilitat a la vila. Pel que fa als expedients sobre protecció de la legalitat urbanística, és una iniciativa del govern per actuar contra la impunitat que s’havia tingut fins aleshores i també pels suggeriments de l’oposició. Segons comenta Espada, hi ha hagut molts casos que eren «vox populi», i a més a més, es percebia una impunitat per part dels ciutadans.

Amb aquestes mesures, el govern pretén aconseguir ordre i donar exemple i, a la vegada, fer justícia amb aquells que segueixen el procediment com toca.