Els propietaris de l’Estació Bertran diuen que les llicències estan en regla

El grup Impulsem Puigcerdà-ERC ha exposat aquesta setmana que hi havia irregularitats urbanístiques a l’estació de servei Bertran de Puigcerdà i acusava el govern local de no ser prou vigilant. El gerent de l’estació de servei, Jordi Armengol, defensa la plena legalitat de les obres.

Armengol ha explicat que aquest projecte es va iniciar l’any 2014, tot i que fins a l’any 2017, l’Ajuntament no els hi va donar la llicència. Va ser el 2019 quan es van començar finalment les obres. Un cop començades, es van trobar amb un reg sota la parcel·la i l’Ajuntament els va dir que havien de fer un projecte d’urbanització per desviar el reg. Si no es feia, no podrien avançar. A partir d’aquí, el que manifesta el partit de l’oposició amb el seu comunicat és que el 2019 no podien començar les obres perquè no tenien el projecte validat. Per altra banda, Armengol, ha volgut recordar que no poden reclamar aquesta documentació, quan ningú els hi havia demanat aquesta documentació fins l’any 2021. Armengol ha explicat que l’Ajuntament ha cobrat 182.474,19 euros d’aquest projecte, per això costa creure que diguin que s’han fet les obres sense permisos.

Pel que fa a les activitats, ha comentat que el pàrquing mai s’ha posat en funcionament i que el pròxim 5 de juny es passarà la inspecció. Si és favorable, és l’últim document que els falta per presentar a l’Ajuntament. Quant a la botiga, tenen llicència ambiental des del 2011. Aquesta diu que es pot tenir 438,60 m per botiga i despatxos, actualment en tenen 510 m. «Els nostres tècnics ens van comentar que com que el despatx no és una activitat oberta al públic, no calia fer cap modificació de la llicència, però serveis tècnics van dir que sí, i per això, vam presentar a l’Ajuntament una modificació no substancial de la llicència». Referent al rentat de cotxes, es va construir segons un projecte presentat a l’Ajuntament i amb l’oportuna llicència. «L’únic problema que hi va haver per no donar la llicència ambiental és que la depuradora de Puigcerdà està saturada i no ens hi van deixar connectar. Vam sol·licitar la llicència el 2021 i pensant que el Consell Comarcal la concediria ràpidament a l’Ajuntament, vam obrir el rentat de cotxes. El problema és que l’Ajuntament va tardar sis mesos a enviar-la al Consell Comarcal». Armengol explica que l’informe era desfavorable, ja que en estar la depuradora saturada, l’única opció era abocar al riu i es necessitaven informes de l’ACA i de la CHE. Ambdues han trobat les instal·lacions en perfecte estat i han emès informe favorable que ja té el Consell Comarcal per si concedeix la llicència. Segons Armengol, aquest ha estat l’únic error: obrir abans d’hora. «Entenc que es faci política, que s’intenti desestabilitzar al contrari, però en política no tot s’hi val». n