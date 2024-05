L’Escola Agrària del Pirineu inicia les preinscripcions d’FP

L’Escola Agrària del Pirineu de l’Alt Urgell obre un nou període de preinscripcions per al curs 2024 – 2025 per als estudis de formació professional inicial. S’ofereix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural. Els estudiants que vulguin cursar algun d’aquests cicles podran realitzar la preinscripció en línia del 24 al 30 de maig de 2024. Des de l’any 2022, i fruit de diverses peticions d’empreses del sector forestal de la zona, l’Escola Agrària del Pirineu ofereix el CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural en format Dual, una oportunitat per als estudiants d’apropar-se al sector, i millorar d’aquesta manera la seva experiència professional i la posterior inserció laboral. El pròxim mes de juny, el centre obtindrà la primera promoció d’alumnes titulats en aquesta modalitat.