Famílies de Puigcerdà, en contra de l’externalització dels casals d’estiu

Dimarts passat es van obrir les inscripcions del casal d’estiu de Puigcerdà per a infants de 3 a 12 anys. Enguany l’Ajuntament ha decidit externalitzar la gestió del casal La Quitxalla i encarregar-la a l’empresa Quiràlia, igual que el Ksal Jove’stiu, a l’empresa Diversport. L’empresa Quiràlia té una gran experiència treballant amb altres ajuntaments i administracions públiques. Pel que fa a Diversport -les inscripcions es van obrir el passat 20 de maig-, i l’empresa també compta amb una llarga trajectòria i experiència dins del món de lleure, així com en la gestió de casals d’estiu per a diferents municipis del el territori català.

No obstant això, moltes famílies s’han mostrat en desacord amb aquesta decisió de l’Ajuntament ja que han observat que els preus són «desorbitats». Encara més, les famílies han comparat què costa el casal de Puigcerdà amb el d’Alp que són gestionats per la mateixa empresa, i el preu de Puigcerdà gairebé es triplica.

En el cas d’Alp, que es troba a deu minuts de Puigcerdà en cotxe, el preu d’una setmana en règim de matí i tarda és de 55€ per infant. En el cas que es vulgui el servei de menjador, aquest té un cost extra de 35€ per setmana i infant. En el cas de Puigcerdà, el règim de matí i tarda per una setmana és de 88,5€, i el servei de menjador de 50€. Arran d’aquest fet, els pares han demanat explicacions a l’empresa Quiràlia que ha reconegut que els preus els ha posat l’Ajuntament de Puigcerdà.

Per això, les famílies s’han mostrat disconformes i indignades, ja que argumenten que el casal és una necessitat pel fet que molts pares treballen tenint en compte que és temporada alta a la Cerdanya. Molts pares han sol·licitat a l’ajuntament que revisin els preus del casal d’estiu com el del menjador i que es trobi una solució immediata, siguin beques o ajudes públiques, perquè tots els cerdans puguin permetre’s portar els seus fills al casal. Aquest és el cas de l’Ana, que té dos fills i haurà de dur-los set setmanes al casal d’estiu. «Treballo i si no els porto al casal, no sé amb qui deixar-los». Com explica, «els preus són gairebé el doble que l’any passat. Si has de deixar els teus fills les deu setmanes que dura el casal, són 500€ de menjador. És molt fort». A partir de demà i fins al 2 de juny s’obriran les inscripcions per a totes aquelles famílies que no estan empadronades a Puigcerdà.

Pel que fa al Ksal Jove’stiu, adreçat a joves de 12 a 16 anys, els preus també són alts. Un mes sencer de 9 del matí a 1 del migdia té un cost de 345€, fet que també ha provocat queixes a l’Ajuntament.