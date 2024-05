Llívia perd el 45% del cabal que surt del dipòsit en fuites o consums fraudulents

L’Ajuntament de Llívia ha aprovat la realització d’un Pla Director d’Abastament d’Aigua per tal de resoldre un dels grans reptes que té el municipi pel que fa als subministraments: tan sols factura el 55% de l’aigua que surt del dipòsit municipal.

L’equip de govern, amb el suport de l’oposició, ha aprovat redactar i executar un estudi conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua per analitzar les actuacions més urgents i estructurals que s’han de fer a la xarxa. En aquest sentit, les actuacions tant afectaran al cabal necessari per a l’abastament de la població, si així ho apunta l’estudi, com la renovació de les canonades o la identificació dels possibles usuaris de la xarxa que no hi estan registrats i, doncs, l’agafen sense control ni permís. El pla que ha aprovat el consistori és un document de 160 pàgines realitzat per les empreses Agbar i ABM i que ha comptat amb el finançament, principalment, de l’Agència Catalana de l’Aigua del departament d’Acció Climàtica. Des del consistori han apuntat que el pla detalla l’estat actual de la xarxa municipal i especifica quines són les actuacions que caldria executar per reparar, mantenir o millorar el servei. Entre altres dades, el pla apunta que del 100% d’aigua que surt del dipòsit municipal només se’n factura el 55%. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament vol esbrinar on va a parar el 45% restant d’aquesta aigua que només té dos recorreguts possibles: es perd per les fuites que hi pugui haver a la xarxa o hi ha consums fraudulents, segons ha apuntat l’equip de govern.

L’alcalde de Llívia, Albert Cruïlles, ha explicat que es tracta d’un document molt ambiciós que planteja una nova gestió de l’aigua a llarg termini, però que en l’actual mandat «ja haurem de començar a fer algunes actuacions». L’alcalde ha remarcat que «es tracta d’un pla integral que ens dirà per on hem de començar a actuar, perquè no pot ser que tinguem la situació que tenim; hem d’evitar pèrdues, millorar pressions, saber si ens fa falta un dipòsit nou, si hem d’anar a buscar més aigua. És un projecte necessari i ara hem de mirar per on comencem».