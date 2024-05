Puigcerdà accelera el pagament de les factures per desbloquejar subvencions

L’equip de Govern de Puigcerdà celebrarà els pròxims dies una reunió de la Comissió de Comptes a partir de la qual aprovarà via ple municipal el pagament de les últimes factures pendents de l’any 2022. Això permetrà l’Ajuntament cobrar de la Generalitat i la Diputació de Girona les subvencions concertades per aquestes dues administracions per l’exercici de fa dos anys i que el consistori encara no ha pogut cobrar per no estar al corrent de pagament dels deutes.

En les últimes setmanes l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament ha incorporat nou personal i ha pogut fer una accelerada en el reconeixement oficial de les factures pendents i el seu posterior pagament. Amb aquest nou impuls, el govern de Junts i Futur preveu entre final d’aquest mes de maig i principi de juny ja liquidar econòmicament l’any 2022 i poder encarar també el pagament de les factures pendents del 2023. L’endarreriment d’aquests pagaments ha comportat el bloqueig de les subvencions que Generalitat i Diputació han compromès amb la capital cerdana. L’alcalde, Jordi Gassió, ha argumentat que no es tracta de grans quantitats i que en cap cas els diners no perillaven, però si que estaven bloquejats. Algunes de les subvencions sumen 100.000 euros i el còmput global de les ajudes bloquejades se situa al voltant del mig milió, segons ha apuntat el mateix alcalde. El Batlle ha remarcat que «son diners que tenim però no hi tenim accés; comptablement els tenim previstos però no els tenim a falta del pagament, que podrem desbloquejar amb la celebració de la Comissió de Comptes i el ple i l’aprovació dels comptes».