Llívia posa fre a la proliferació de gats amb un pla municipal d’esterilització

L’Ajuntament de Llívia ha posat en marxa un pla per frenar la proliferació de colònies de gats, l’ha dotat d’una partida del pressupost municipal i ha fet una crida als veïns per col·laborar-hi.

L’equip de govern municipal treballa amb dues veïnes voluntàries i un centre veterinari de la comarca per tal d’identificar els gats i esterilitzar-los aplicant mètodes en funció de si son mascle o femella. Així, des del consistori han explicat que la campanya té com a objectiu «evitar nous assentaments i el creixement de colònies d’aquests fèlids al municipi... Per dur a terme aquesta tasca, l’Ajuntament destina una partida pressupostària que serveix per a cobrir les despeses de cirurgies i la medicació que es necessita en aquests casos. La resta de l’acció, la que necessita els recursos humans, surt de franc a les arques municipals gràcies al voluntariat de dues veïnes de Llívia». Les voluntàries, Clara López, que és veterinària, i Carolina Piris han explicat que «el que fem inicialment és esterilitzar-los, per evitar així la proliferació. El gat és un animal molt net, però quan tens una sobrepoblació és un focus d’excrements. I hi ha un tema de salut pública». Piris ha remarcat que «el que diu la llei, en principi, és que els ajuntaments han d’esterilitzar-los, posar-los un xip, desparasitar-los i vacunar-los. Però, aquesta és una tasca que costa molt i que pocs ajuntaments estan fent, la veritat». Clara López ha exposat el sistema que utilitzaran a Llívia: «s’agafen els mascles, es castren i es tornen al carrer, després d’haver-los punxat un antibiòtic antiinflamatori. En el cas de les gates, cal cirurgia abdominal. Són cirurgies rutinàries, però ja comporta quedar-me’ls a la clínica de Bellver dos o tres dies, amb seguiment i l’antibiòtic corresponent».

Les dues voluntàries han emfatitzat que a hores d’ara no saben exactament quantes colònies de gats pot haver-hi a Llívia, però que en tot cas, «la idea és comptar amb la participació d’altres veïns que els faciliti informació i col·laboració Totes dues expliquen que no saben quantes colònies de gats pot haver-hi a la vila. La idea és disposar de la participació d’altres veïns que els faciliti informació i col·laboració com ha estat en el cas de la Pleta de Llívia». El pla s’ha iniciat amb la colònia de gats existents a l’avinguda de Catalunya, a la Pleta, i posteriorment s’estendrà cap a la resta de zones del municipi.