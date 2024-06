Puigcerdà fa una oferta pel local de la Gatzara per fer-hi el nou casal d’avis

L’Ajuntament de Puigcerdà ha fet una proposta de compra del local de l’antiga discoteca Gatzara del Casino Ceretà a l’associació que n’és propietària per tal de fer-hi un centre cívic que, alhora, acolliria el nou Casal d’Avis. L’operació està pendent que l’Associació del Casino Ceretà l’aprovi en una assemblea que se celebrarà els pròxims dies.

Aquesta operació solucionaria definitivament una problemàtica que arrossega Puigcerdà des d’abans de la pandèmia, quan els avis del Casal Sant Domènec van haver d’abandonar els locals del passeig 10 d’Abril perquè s’hi construís l’ampliació de la biblioteca i una nova sala d’activitats culturals. Des de llavors els avis ocupen un espai del Museu Cerdà que per a alguns dels padrins resulta massa allunyat del centre. L’Ajuntament ha fet una oferta al voltant dels 350.000 euros pel local després d’un procés de converses ja des de l’any passat. La voluntat de l’equip de govern municipal és adquirir el local i activar un projecte de reformes interiors en tant que es tracta d’una finca d’unes dimensions molt més grans de les que necessitaria estrictament el nou casal d’avis. En aquest sentit, el consistori veu ideal el local per ubicar-hi un centre cívic que permeti les entitats de la vila disposar de locals al mateix centre de Puigcerdà. La compra del local desbloquejaria la demanda de subvencions del mateix Ajuntament per reformar-lo en tant que equipament de titularitat pública. L’operació de la Gatzara completaria l’adquisició per part del mateix Ajuntament, l’any 2021, de la sala noble del teatre del Casino Ceretà.