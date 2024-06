El transfronterer mostra el seu model a la Federació Europea d’Hospitals

L’Hospital de Cerdanya ha participat com a centre amfitrió conjuntament amb el Clínic de Barcelona en un congrés europeu de la Federació Europea d’Hospitals (Hope), un ens dedicat a la millora dels serveis mèdics a la població. El transfronterer ha acollit en els últims quinze dies professionals mèdics europeus per estudiar el seu sistema de funcionament i ha rebut els participants en l’esdeveniment.

L’Hospital Comú de Cerdanya ha acollit Barbara Arroyo d’Anglaterra, que és Chief Clinical Information Officer a South London and Maudsley NHS, i Marlène Frèrejean de Bèlgica, que és Senior Project Manager al Centre Hospitalier EpicURA, segons han explicat des del centre mèdic. Així, durant la seva estada de 15 dies «han pres part en activitats com ara la presentació de l’hospital i del model sanitari català i francès, una visita a la Fundació Hospital de Puigcerdà per conèixer el model sociosanitari i l’atenció a la dependència». Igualment, les dues delegades de Hope «han conegut l’organització i la gestió de l’AECT Hospital de Cerdanya especialment la gestió de recursos humans i la xarxa territorial binacional de salut». En paral·lel, han pres part en «activitats específiques per a cada participant en àrees com sistemes d’informació hospitalària, gestió d’equipament biomèdic, salut mental i organització farmacèutica, finalitzant amb l’elaboració del treball final i un dinar de comiat amb la direcció general», tal com han explicat des del mateix Hospital.

HOPE és una associació europea no governamental i sense ànim de lucre, fundada el 1966. La seva missió és «millorar la salut dels ciutadans de la Unió Europea mitjançant l’assessoria sobre estàndards de prestació, organització i funcionament dels serveis hospitalaris, així com promoure’n l’eficàcia, eficiència i humanització en l’organització dels sistemes sanitaris». L’ens ha celebrat la 41a edició del programa d’intercanvi, sota el tema «Retenir el nostre personal sanitari» a través d’un programa que té com a objectiu «millorar la salut dels ciutadans de la Unió Europea, aplegant professionals de la salut de diversos països per compartir coneixements i experiències».

Des de la direcció de l’hospital cerdà han remarcat que «aquesta iniciativa no només enforteix els llaços entre els diferents sistemes de salut europeus, sinó que també contribueix a la retenció i la motivació del personal sanitari, un tema crucial en el context actual». La retenció de professionals al territori és un dels principals reptes que encara l’hospital en l’àmbit laboral.