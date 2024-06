Puigcerdà repara l’ascensor, mentre n’analitza el futur

L’equip de govern de Puigcerdà ha executat una nova inversió a l’ascensor inclinat de la plaça de l’Ajuntament per tal de millorar-ne el funcionament immediat, més enllà de la decisió definitiva sobre el seu futur. Així, el consistori ha portat a terme un pla de millores tècniques en la maquinària del giny mecànic, que li han de garantir un bon funcionament i, alhora, ha anunciat noves inversions els pròxims mesos.

Segons ha explicat el mateix equip de govern, la intervenció, feta a través de l’empresa Ascensors Soler, ha suposat una sèrie d’actuacions de «millora i renovació» a l’ascensor inclinat que connecta el barri de l’Estació amb el Raval de les Monges. La intervenció que s’ha realitzat sobre aquest ascensor de 1.875 kg de pes i 75 metres de recorregut «té com a objectiu millorar el servei oferint les màximes garanties de seguretat per als usuaris, així com millorar la fiabilitat i disponibilitat de l’ascensor i la seva adaptació a les noves exigències tècniques».

Així, l’operació «ha inclòs la substitució d’una sèrie de peces de gran importància pel correcte funcionament de l’ascensor: cables de tracció de la cabina i contrapès, politja tractora de la màquina, politges de desviament dels cables, vuit rodes del contrapès, quatre rodaments excèntrics i quinze rodes de suports de cables de tracció», segons han explicat els tècnics municipals. Igualment, des de la regidoria d’Obres i Serveis han emfatitzat que l’actuació, que ha suposat un cost aproximat de 20.000 euros, «era necessària per a millorar el funcionament d’una de les instal·lacions més utilitzades de la Vila i es veurà completada amb noves intervencions complementàries durant els pròxims mesos».

Amb aquest paquet d’intervencions, l’Ajuntament de Puigcerdà espera posar remei a les constants avaries que patia l’ascensor, les quals havien portat l’anterior equip de govern a decidir de substituir-lo de forma definitiva. En l’anterior mandat, l’executiu va considerar renovar el sistema amb la instal·lació de, entre d’altres possibilitats, unes escales mecàniques o una galeria que protegís l’engranatge.