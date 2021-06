Fa més de dos mesos que les entrades pel concert de Zoo, el que enceta avui el Vibra Festival de Manresa, estan exhaurides. Oques Grasses, que protagonitza el segon concert, el de demà, també va penjar el cartell de tot venut , fa un mes. I per a la quarta cita, la de dissabte que ve, amb Stay Homas més queden deu entrades. «La resposta del públic és brutal», destaca Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, que impulsa el festival amb la complicitat de l’Ajuntament de Manresa.

El Vibra Festival es va estrenar l’estiu passat, després del confinament, «a la defensiva, per la necessitat de reactivar el sector musical i treballar amb grups de casa». Es van programar sis concerts combinant grans noms com Manel, Miki Nuñez, Els Pets, Dr Prats o Sopa de Cabra amb artistes emergents i talents locals com Sara Roy, Arlet o Seikos, entre altres. «Llavors vam pensar que només faríem el festival una vegada», apunta Castellano, per remarcar que aquesta segona edició, que ofereix deu cites musicals fins al 17 de juliol, «hem tingut més temps per preparar-la. Per això, a banda de continuar ajudant a la recuperació del sector, hem fet un treball més estratègic, per programar grups locals, però de la màxima varietat possible, perquè programem per a tota la Catalunya Central».

El director de la Casa de la Música destaca que als grups que abans programaven a la sala Stroika ara els hi han buscat un lloc al pati del Palau Firal. Hi ha des del pop d’Els Amics de les Arts (9 de juliol), al reggae d’Iseo & Dodosound (2 de juliol), passant pel hip hop d’Anna Tijoux (vuit nominacions als Grammy), que considera «una delicatessen». «En només dues edicions ni nosaltres ens imaginàvem configurar un cartell com aquest», que completen Ciudad Jara (23 de juny), Smoking Souls (3 de juliol), Ladilla Rusa (16 de juliol) i Lágrimas de sangre (17 de juliol). A més incorpora sis artistes de Km0, com els manresans La Prima Vera o els berguedans El Kiwi & Flor Inza.

Castellano remarca que «un cartell així no s’aconsegueix de zero. Vénen aquests grups perquè abans han passat per la Stroika i els hem vist créixer. Sinó seria difícil muntar un festival d’aquestes característiques». Però amb l’empenta que dóna la bona resposta del públic, «ja pensem en la tercera edició, i a veure si es pot fer en un format més convencional. Cal aprofitar l’empenta que hem agafat per situar Manresa en el mapa de festivals, i consolidar el Vibra fora de la pandèmia».

950 persones assegudes

Ara per ara, però, els concerts es faran amb un màxim de 950 persones assegudes al pati del Palau Firal, com l’any passat. I també amb àrea de restauració, com l’any passat (un fet que, però, no es va poder confirmar fins la setmana passada). També hi haurà una bona convivència entre les vacunacions i els concerts, que compartiran part de l’espai exterior del Palau Firal (la rotonda d’accés per als vehicles dels qui es van a vacunar, per exemple, s’haurà de muntar i desmuntar cada dia). «Tots entenem que la vacunació és prioritària, però que la cultura també ha de poder tirar endavant. I les facilitats per posar-nos d’acord hi han estat sempre», exposa Castellano.