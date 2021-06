«Estem encarant la remuntada», explica Mar Martínez (Olesa de Montserrat, 1993), la lletrista i la veu de la banda manresana La Prima Vera. I és que la pandèmia ha fer aturar, reestructurar i repensar projectes. També a La Prima Vera. El duet que formen des del 2018 amb el guitarrista Txevi Clemente (Manresa, 1981) va treure un any després el seu primer EP, Llegar (gravat a l’estudi Artik del compositor manresà Miquel Coll), i van ser apadrinats per Muerdo en un concert a l’Apolo. La setmana abans del confinament ja tenien nous temes preparats per gravar-los però tot es va aturar i ara mateix, explica Martínez, «suposo que els anirem enregistrant nosaltres mateixos i els anirem penjant. Al final t’has d’espavilar». És el que van fer amb amb Tú que entiendes el caos, que es pot escoltar a YouTube i Instagram. El darrer concert en format duet el van fer al Traster el desembre passat però, amb banda, explica Martínez, «ara ja en farà un any». I ja tenen ganes de trepitjar un escenari gran. Ho faran avui al Vibra Festival, al Palau Firal de Manresa, telonejant Ciudad Jara. Una tornada on Martínez i Clemente estaran acompanyats d’Ernest Larroya (bateria), Albert Moreno (trompeta), Sergi Quirante (baix) i Roger Giménez (teclat i trombó). L’obertura de portes del recinte firal serà a les 8 del vespre.

El seu és un projecte que segueix les línies mestres del pop, amb influències com Muerdo, Bebe o Ben Harper.: «cançó d’autor amb banda», apunta Martínez manllevant unes declaracions del desaparegut Pau Donés (Jarabe de Palo, un dels seus referents) quan li van demanar com definiria la seva proposta musical. Però, a més, amb reivindicació feminista en la cara i la veu del grup: «soc l’única dona en un grup d’homes. I és que de dones en falten a tot arreu. També als escenaris i als festivals com el Vibra. És una lluita constant» i un aspecte, com d’altres més introspectius, que traslladen a les composicions del grup. Valoren, diu, el «privilegi de donar-nos un altaveu» com el que tindran aquesta nit. I a banda de les cançons de l’EP i els temes que mantenen en cartera, La Prima Vera estrenarà Con gana, «un discurs musicat amb parts cantades» a més de la col·laboració de la jove Rita Farré en un parell de temes. Llegar, el tema que donava nom a l’EP continua marcant la filosofia del grup: arribar a la teva meta que en el seu cas seria «poder viure de la música».

El format assegut dels concerts a causa de la pandèmia els afavoreix pel tipus de música que fan «més reflexiva que festiva» que és la que domina ara el panorama musical. És per això que el duet reivindica, també, que «anar de concert no és només anar de festa» i tot i que Martínez reconeix «les ganes que tenim tots de sortir», creu que cada cop s’obren més espais per a grups com el seu. La Prima Vera, diu, busca «emocionar i empatitzar» amb les cançons i el millor elogi, per a ella, és que li diguin que «ressonen les cançons. Que t’arriben». Llegar, en tots els sentits.