La sala d'exposicions de la Biblioteca del Casino acull fins al 20 d'agost la mostra Manresa, ciutat de cinema, que posa en valor la feina de persones, festivals i entitats que han treballat en el camp de la producció o la divulgació del setè art.

Durant el 2021 es commemora el 125è aniversari de la primera projecció de cinema a Manresa i el 60è del rodatge a la ciutat de la pel·lícula Plácido, de Berlanga.

L’Ajuntament de Manresa, Cineclub Manresa, El Galliner, Cinemes Bages Centre, el CLAM i persones vinculades amb el cine han fet un programa d'actes que vol reforçar el vincle de Manresa amb el cinema. L'exposició del Casino és una de les activitats que s'estan duent a terme al llarg de l'any amb aquest objectiu.

En l'exposició es fa esment de figures com els directors Esteve Soler, Gerard Quinto, David Torras, Marc Serena, David Victori, Joan Soler, Joan Guitart, Enric Roca i Joan García, crítics cinematogràfics com Manel Quinto o Jordi Bordas, autors de bandes sonores com Carles Cases i cartellistes com Toni Galindo, entre altres.

La mostra també rememora el cines històrics de la ciutat i els programes de mà, els festivals Fecinema, Clam i Mostra't i les entitats com el Cineclub.

El visitant pot contemplar vint cartells que fan un recorregut per la programació de CineClub Manresa, Fecinema, Mostra’t, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) i Filmoteca, amb disseny de Joan Guitart, i inclou també com a fi de trajecte el de la pel·lícula premiada 7 Raons per fugir, dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras.

L'exposició s'estructura en 8 mòduls, cadascun els quals tracta una temàtica diferent: Cineclub Manresa, Fecinema, Història del cinema manresà amb programes de mà dels cinemes manresans de l'època; les propostes dels cineastes manresans actuals, Berlanga, Joan Soler, Joan Guitart i David Victori.

També es poden veure materials com càmeres de cinema, claquetes, bovines, fotografies i retalls de premsa.

La visita és lliure i es pot fer de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h, i els dimecres i els divendres també de 10.30 h a 14 h.