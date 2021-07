La segona edició del Vibra Festival arriba a les últimes dates i aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir de la proposta musical que ha ofert. En aquesta edició han passat artistes de primer nivell com ZOO, Oques Grasses, Stay Homas, Els Amics de les Arts, Smoking Souls, Iseo & Dodosound, Ciudad Jara o Maluks. També hi ha hagut espai per artistes locals com Maria Türme, EKKO, Lasta Sanco, La Prima Vera o Xicu.

Una edició que havia de comptar amb la presència dels grups Ladilla Rusa i Los Valientes aquest divendres 16 de juliol. Però, el concert ha quedat ajornat, pel contacte directe d'un dels artistes amb un cas de positiu per covid. Per això, el concert se celebrarà el 13 de novembre a la Sala Stroika de Manresa.

Finalment, aquest dissabte 17 de juliol el grup de rap, Lágrimas de Sangre, que es troben inmersos en la seva gira anomenada 'Vértigo' i Senyor Oca, seran els encarregats de tancar aquesta edició del festival.