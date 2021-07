Berga es va acomiadar ahir d’un dels seus ambaixadors, l’escriptor Jordi Cussà, que va morir diumenge a la matinada als 60 anys. I ho va fer amb una emotiva cerimònia celebrada al cementiri de la capital berguedana que va aplegar al voltant de 150 persones.

L’acte va tenir lloc en un passadís del recinte on està enterrat el seu pare –i on també es va dipositar una urna amb les cendres de Cussà–, que gairebé es va quedar petit per encabir tothom qui va voler donar-li l’últim adeu. La cerimònia de record –i d’homenatge, amb diferents ofrenes deixades pels assistents– va girar a l’entorn de breus parlaments que van pronunciar familiars i amics de l’escriptor. Com l’editor i amic Jaume Huch, responsable de L’Albí, el segell berguedà que més títols li va publicar, que va ser l’encarregat de dirigir un acte que va servir per glossar la personalitat d’un narrador brillant. Un dels millors amics de Cussà era l’escriptor britànic Matthew Tree, que resideix a Catalunya des dels anys 80, que va remarcar que «la literatura en llengua catalana va perdre diumenge un dels seus grans exponents, però a nivell personal, el Jordi era per a mi una d’aquestes poques persones que podem qualificar d’amics de debò», va assenyalar Tree, que va finalitzar la seva intervenció visiblement emocionat: «No tinc més paraules que no siguin: moltes gràcies, Jordi, i fins sempre». També li van dirigir unes paraules el filòsof i exprofessor berguedà Quim Sala, i l’escriptor Toni Gol.

A part de la intervenció de la germana de Cussà, la cerimònia també va tenir la participació del grup Anònim Teatre, del qual Cussà va ser un dels fundadors , i, entre d’altres, de diferents autors del col·lectiu Lola Palau, format per escriptors de la Catalunya Central i del qual formava part.

El comiat va sumar una solemne interpretació de l’himne de l’Àliga a càrrec de Xavier Guitó i de la cançó Formentera Lady per part de Quim Castilla, dedicada a l’homenatjat i en record de la novel·la del mateix títol, publicada el 2015 i hereva de Cavalls salvatges. De fet, tant Guitó com Castilla eren amics propers de Cussà i, sovint, l’acompanyaven en les presentacions de llibres, on també interpretaven alguns temes musicals.

L’escriptor, que feia anys que tenia la salut delicada, va publicar el febrer passat la novel·la El primer emperador i la reina Lluna amb el segell Comanegra. Precisament, aquesta editorial va anunciar diumenge que el premi Serra d’Or a la millor novel·la d’enguany seria per a ell. Cussà ho va saber divendres.

Amb el també berguedà Jaume Capdevila (Kap) –dibuixant i humorista gràfic–, Jordi Cussà havia preparat la versió en còmic de Cavalls salvatges, per a la nova col·lecció de novel·la gràfica de Pagès Editors. Kap va confirmar ahir que estava pendent de l’última revisió i que la setmana vinent estava previst que entrés a impremta.