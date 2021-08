El Teatre Poliorama reivindica la figura de Federico García Lorca 85 anys després del seu assassinat a mans del règim franquista amb l’espectacle Bodas de sangre o el funeral que el poeta no tuvo, un muntatge que es podrà veure a partir de l’11 d’agost i fins al dia 22. L’espectacle pren com a punt de partida Bodas de sangre, la tragèdia que el mateix Lorca va escriure l’any 31, i la combina amb elements de la història del poeta i dramaturg andalús en una mirada contemporània, actualitzada per Anna Maria Ricart. L’espectacle, dirigit per Marc Chornet, combina paraula, dansa, projeccions i la música en directe de Gerard Marsal i el bailaor flamenc Jesús Blanco, qui encarna el personatge de Lorca. El muntatge es va estrenar el passat mes de maig en Mostra d’Igualada, i és una producció de la companyia Projecte Ingenu.