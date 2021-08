A l’allargada ombra del pare

Errata Naturae / 224 pÀG. / 19,50 euros

El dibuixant francès indaga en la figura de Walter Benjamin, i recorre el camí fins al seu suïcidi a Portbou en paral·lel al flirteig d’Ezra Pound amb el mateix feixisme que va condemnar Benjamin.

Nórdica Libros / 224 pÁG. / 25 euros

Una de les grans fites de la literatura noruega del segle XIX pren una nova vida amb aquesta adaptació de la convivència amb la fam i la bogeria del protagonista. L’ús del blanc i negre i l’estil d’Ernsten donen a l’obra original un vol nou i inesperat.

La Cúpula / 196 pàg. / 21,90 euros

Excepcional crònica de la contracultura nord-americana de la segona meitat del segle XX, aquesta primera part de l’antologia és una autèntica desfilada sense pietat de les caricatures que van sorgir en aquella època en la seva societat.

La Cúpula / 164 pàg. / 24,90 euros

Amb una imaginació i un talent desbordants, l’il·lustrador alemany Thomas Wellmann presenta aquest món ple d’acció, colors estridents i personatges impossibles en un còmic sorprenent i inclassificable que es llegeix d’una sola tirada.

Salamandra Graphic /

144 pÀG. / 20,90 euros

Soc Tyto Alba (Badalona, 1975). Vaig començar

la meva carrera com

a pintor però aviat

em vaig passar al món del còmic. He publicat més d’una dotzena d’àlbums, com Sólo para gigantes i La casa azul

Els còmics d’aquest mes miren cap

al món literari, ja sigui

per adaptar en vinyetes novel·les

brillants, conèixer una mica millor

les vides de grans escriptors o endin-sar-se en el submón dels seus fanàtics

i col·leccionistes

La gran literatura té, entre les seves nombroses bondats, la de saber tocar la tecla justa per remoure els records i els sentiments més ben protegits. Una habilitat que es pot multiplicar exponencialment si les mans adequades traslladen un bon text a un bon còmic.

L’escriptor colombià Héctor Abad Faciolince va publicar l’any 2005 El olvido que seremos, una novel·la concebuda com una carta d’amor i homenatge a la figura del seu pare i, en general, als lluitadors utòpics. No en va, el pare d’Abad era un metge i professor universitari conegut pel seu interès i defensa d’un sistema de sanitat pública, i va ser assassinat l’agost de l’any 1987 al seu país com a conseqüència del seu activisme.

Ara, l’il·lustrador badaloní Tyto Alba recupera aquest text per transformar-lo en una novel·la gràfica concebuda amb el repte d’entrar en l’emotivitat del record de l’autor original, fill del difunt. Un repte que Alba, acostumat a posar veu i colors a obres basades en altres personatges, aconsegueix superar amb destresa. D’aquesta manera, Alba trena una obra tendra i emotiva capaç de transportar-nos a l’admiració amb què de petits –i no tant– veiem els nostres progenitors alhora que sap posar-se seriosa quan fa falta per denunciar les injustícies inherents a tot sistema i els abusos de poder, des dels petits i quotidians fins a casos extrems com el d’Abad pare.

Clàssic il·lustrat

Una altra gran novel·la, en aquest cas de la literatura noruega, és també la clau que s’amaga rere Hambre, a la qual l’il·lustrador Martin Ernstsen ha donat forma a partir del clàssic de Knut Hamsun. Considerada com una de les grans peces de la literatura escandinava moderna, l’obra segueix els passos d’un protagonista de nom desconegut per la Christiania de final del segle XIX intentant sobreviure en la pobresa més extrema.

Mitjançant un blanc i negre rigorós només salpebrat de color en les escenes de follia, Ernstsen s’endinsa en la bogeria que la fam i la manca d’unes mínimes expectatives de futur assoten el protagonista, alhora que analitza amb un sarcasme glaçat les incoherències d’una societat que, sovint, podria passar per la nostra.

Els qui també van saber retratar com ningú el seu temps i el seu entorn van ser el grup d’historietistes agrupats a l’òrbita del guionista Harvey Pekar, que, durant la dècada de 1970, van concebre la sèrie American Splendor, autèntica bíblia del còmic underground nord-americà. Algunes d’aquestes pàgines de les quals n’han sorgit nombroses tires i adaptacions –inclosa una pel·lícula l’any 2003 amb Paul Giamatti com a estrella– refloten ara amb la reedició del primer volum integral de la sèrie.

Un còmic al llarg del qual el lector veurà desfilar caricatures tan cruels com encertades de prototipus dels Estats Units de l’època, des dels hippies de la Costa Oest fins aquells que els defugien, fins els col·leccionistes esnobs, dels quals Pekar i Robert Crumb, un dels dibuixants habituals, n’eren exemples.

Dos genis en temps foscos

La novetat següent d’aquest mes és una peça tan interessant com, en el fons, difícil de catalogar. Es tracta de La muerte de Walter Benjamin y la jaula de Ezra Pound, tercera part del Manifiesto incierto de dibuixant francès Frédéric Pajak i on, com en les dues entregues anteriors, recorre la figura del filòsof alemany Walter Benjamin a partir de contraposar-la amb les idees i biografies d’altres grans autors i pensadors.

En aquesta ocasió, la confrontació es fa especialment dolorosa en contemplar d’una banda els darrers dies de Benjamin a Portbou abans del seu suïcidi fugint de la Gestapo amb el periple italià del poeta nord-americà Ezra Pound, flirtejant amb el feixisme de Mussolini d’una manera que enfosquiria de manera definitiva la seva obra i llegat. De lectura exigent, aquest còmic ofereix una interesantíssim acostament a un període clau i mai prou estudiat de la història recent.

El món del caos

És estiu, fa bon temps, la pandèmia no afluixa i, per què no, també necessitem prendre aire enmig d’unes novetats interessantíssimes, però que no són especialment lleugeres. Per aquest motiu, la darrera recomanació d’aquest mes d’agost arriba en la forma de l’esbojarrat recull Pimo & Rex de l’alemany Thomas Wellmann. Un ritme trepidant i personatges impossibles són els elements clau d’un univers que destil·la una imaginació desbordant en cada vinyeta.