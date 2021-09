L'Escolania de Montserrat comença el curs 2021-2022 amb la publicació d'un nou CD, "Ressons de la nostra terra", íntegrament format per repertori musical i d'autor i dirigit per Llorenç Castelló.

Segons informa aquest dilluns l'Escolania en un comunicat, la major part de les cançons del disc van ser gravades en un estudi d'enregistrament i una de les obres, "L'ametller", és una "obra primícia" de Bernat Vivancos que s'ha fet a partir del poema de Joan Maragall.

El curs comença amb les mesures de prevenció vigents per la pandèmia, encara que creuen que ja es va recuperant la normalitat, com ho demostra que tenen programats nou concerts per tota Catalunya.

Entre els concerts més destacats estan el del 17 de desembre a la Sagrada Família o el del 15 de febrer de 2022 a l'Auditori de l'Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Abans de la pandèmia es feien, aproximadament, entre 10 i 12 concerts cada curs i una gira per l'estranger que "a dia d'avui" no està previst dur a terme.

A més, s'han incorporat a l'Escolania sis alumnes de primer curs (4t de primària) i dues de segon (5è de primària), amb la qual cosa comptaran en total amb 46 escolans