La motivació per comunicar. Aquest seria un dels desitjos que, segons Ramon Casalé (1955), museòleg, historiador i crític d’art, tenen en comú el poeta, lingüista i fotògraf Carles Duarte (1959) i l’artista plàstica i visual manresana Lourdes Fisa (1964). Casalé és el tercer en concòrdia d’un triangle que uneix la paraula i el gravat en el llibre Cartes. Silencis (Pagès Editors), que es presenta avui a Manresa, a la sala d’actes del Casino; després, a la Biblioteca, s’inaugurarà l’exposició de la desena de gravats que formen part de llibre i que es mostraran al públic per primer cop «en la ciutat on s’han creat. M’il·lusiona», subratlla Fisa. I en un espai, remarca, que també «pot atraure un tipus de públic diferent» d’una sala convencional.

El 2018, l’artista exposava Atlas al Tinglado 1 del Port de Tarragona. En una conversa a tres bandes, explica l’artista, va sorgir la possibilitat de fer un projecte conjunt. Sense dates concretes. Duarte li va enviar un primer poema a Fisa, Silenci, que «va romandre a l’estudi» durant uns mesos. I el març del 2020 va arribar la pandèmia i, amb ella, el confinament. Fisa es va retrobar amb les paraules de Duarte i, sense parlar-ne, li va enviar un dibuix inspirat en el poema; va rebre un segon poema i «així successivament», explica l’artista. Una relació «epistolar», de «creativitat compartida a tres» a través de WhatsApp, nascuda mentre durava el període de reclusió. Uns temps difícils sí, però, també, «creativament intensos». En total deu poemes-gravats de 50 x 35 cm, en diferents tècniques, a més de dibuixos preparatoris i detalls de l’evolució tècnica de l’obra, que van veure la llum en un llibre editat a la primavera per Pagès Editors.

Formada en les especialitats de gravat i estampació, Fisa retorna amb aquest treball «als meus orígens... i als de la societat: l’art gravat es remunta a l’origen de l’home», apunta. Per a l’artista, la creació d’aquest projecte va suposar un acte «íntim» ple de «complicitats» -tots tres coneixen profundament l’obra l’altre- que va derivar en la possibilitat d’establir un «diàleg entre la paraula escrita i la imatge poètica». I si bé Cartes-Silencis reflecteix, com apunta Fisa, «la petjada d’un moment històric concret» aporta, també, «una mirada universal i humanista que va més enllà dels mesos que vam estar tancats». Les obres tenen dos títols, el del poema i el del gravat (Mar/Desert d’onades, per exemple), que Fisa ha treballat amb la tècnica calcogràfica a la punta seca, a l’aiguafort, la xilografia, el gofrat, les tècniques additives i la monotípia. El silenci, les ombres, el mirall, el mar o els abres, temàtiques habituals en el treball de Duarte, com explica Casalé en el llibre, es fan un lloc en aquest «mirall fet de paraules» que és la poesia per al seu autor.