El festival de cinema fantàstic de Catalunya, el gran referent internacional del gènere, torna des d’avui a espantar i meravellar el públic de Sitges. Després d’ una edició aigualida per la Covid, tot torna a la normalitat, si és que es normal l’allau de cinema que s’exhibeix entre les sales del Auditori, Tramuntana, Prado, Brigadoon i Retiro. Malgrat els efectes de la competència amb altres festivals, que han evitat les estrenes de diversos títols importants, Sitges demostra musculatura com a gran certamen de referència en portar fins a la ciutat del Garraf creadors del nivell de Ana Lily Amirpour, Carlos Saura, David Verdaguer, Mamuro Osoda, Roque Baños, Neil Blomkamp, Eduard Fernández, Belén Rueda, Paco Plaza o Álex de la Iglesia, entre molts altres. Pel que fa als cineastes de la Catalunya Central podrem veure un curtmetratge realment prometedor en la competició oficial: Night breakers, de Gabriel Campoy i Guillem Lafoz, que el festival ja ha reservat per a una sessió especial al costat de l’estrena de l’esperat film Mad god. En parlarem. Diverses operes primes signades per realitzadors catalans també s’hi podran veure, com El páramo, de David Casademunt, Visitante, d’Alberto Evangelio, i Tres, de Juanjo Giménez, de la qual ja vam parlar -i molt bé- en el darrer festival de Venècia. Xerrades, activitats de la indústria i exposicions, es combinaran amb la redescoberta de títols interesantíssims, com els dels clàssics George A. Romero, amb la sorprenent The amusement park o Paul Naschy, amb El retorno del hombre lobo. Un títol que coincideix amb l’any que Sitges dedica al tema de la licantropia i que inclou l’edició del volum La bestia interior, que aborda l’evolució dels ‘homes (i les dones) llop’ sota la visió dels especialistes Luís Rueda, Marta Torres, Diego López, Mike Hostench i Violeta Kovacsics, coordinadora del diari i del catàleg del certamen.