Cinemes Bages Centre va acollir ahir a la tarda una sessió especial de la pel·lícula Las leyes de la frontera, rodada just fa un any en diverses localitzacions de Manresa, que va tenir la presència del director del film, Daniel Monzón (guardonat amb el premi Goya a millor director i guió per Celda 211). La pel·lícula està ambientada a la Girona de 1978 i ahir al vestíbul del cinema s’hi van exposar alguns dels vehicles de l’època. A la presentació també hi va assistir el productor del film, Edmon Roch, i un dels protagonistes, el debutant terrassenc Xavi Martín, a més de l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy.

En una sala força plena, Monzón va voler donar les gràcies a la ciutat per la bona acollida i «per haver-nos aguantat durant tantes setmanes de rodatge». Una filmació que va ser intensa i que va tenir com a escenaris els carrers Vallfonollosa, carretera de Cardona, Francesc Moragas i sector Avecrem, Fontanet i plaça Hospital, i quatre platós situats dins de l’Anònima. El director va posar en relleu que «a Manresa teniu un plató meravellós. No només s’hi pot rodar una pel·lícula ambientada l’any 1978, sinó també a l’edat mitjana o fins i tot una pel·lícula de ciència-ficció». No va escatimar en elogis, «teniu una ciutat interesantíssima amb una barreja arquitectònica molt heterogènia i interessant», i en va destacar la passió amb què hi van participar els extres manresans. «Tornaria encantat a rodar a Manresa perquè, a més, és una ciutat molt còmoda».

Marc Aloy, per la seva banda, va posar en relleu la tasca que du a terme la Film Office Manresa, i va voler aportar una pinzellada personal recordant com va viure, com a veí de la plaça Hospital, els dies de rodatge. «Vam patir la transformació d’aquest punt del centre històric, amb la plaça plena de terra, però amb l’alegria de saber que aquesta ciutat la veuria moltíssima gent».

Edmon Roch va voler ressaltar l’activa participació dels ciutadans i institucions de la ciutat sense els quals, va dir, aquesta pel·lícula hauria estat impossible de rodar. «Sou una veritable ciutat de cinema».