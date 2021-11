El primer emperador i la reina Lluna (Comanegra), del berguedà Jordi Cussà, que va morir el passat juliol, és una de les nou novel·les seleccionades com a candidates a guanyar el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. Es tracta de la cinquena edició del guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada, amb 25.000 euros de premi. Les obres han estat seleccionades per un comitè d’experts i el jurat, format per Anna Casassas, Marta Segarra, Neus Real, Xavier Pla i Oriol Izquierdo, donarà a conèixer els tres finalistes el proper 21 de desembre. El premi es lliurarà a final de gener. La resta d’obres són Els angles morts, de Borja Bagunyà; Terres mortes, de Núria Bendicho; L’aigua que vols, de Víctor García Tur; Noruega, de Rafa Lahuerta; Junil a la terra dels bàrbars, de Joan-Lluís Lluís; El mar de cap per avall, de Pep Puig; El setembre i la nit, de Maica Rafecas i La casa de foc, de Francesc Serés.