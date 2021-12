La família de Josep Maria Aloy i Bosch (Manresa, 1948-2020) i la Fundació Universitària del Bages (FUB) han signat aquest dijous la cessió dels 8.000 llibres que s'ubicaran en una biblioteca dedicada al manresà. La família de l'escriptor, que va traspassar l'any passat, ha volgut cedir-los perquè formin part del centre de documentació en educació que hi haurà al nou edifici de la institució universitària, ara mateix en construcció. "Si fos viu crec que ell hauria pres la mateixa decisió", ha assegurat la seva vídua, Fina Tàpias. L'espai on s'ubicarà el fons durà el nom de l'escriptor manresà.

La família i la FUB han signat, aquest dijous a la tarda, el conveni de cessió. No serà, però, fins a la primavera, quan s'hagin completat les obres del nou edifici de la universitat, la FUB4, que s'hi farà el trasllat dels llibres. El fons incorpora uns 8.000 títols, pràcticament tots de literatura juvenil i infantil, com ara narració i àlbum il·lustrat, encara que també n'hi ha de didàctics.

El fons d'Aloy estarà al nou edifici de la FUB, la FUB4. Aquest aglutinarà tots els serveis de la universitat dedicats a l'educació. "Som formadors de mestres i per això calen llibres", ha recalcat Montserrat Pedreira, directora del grau en Mestre en Educació Infantil. També la vídua del divulgador, Fina Tàpias, ha reconegut que "no podia ser més adient que el gruix més ampli del seu llegat quedi dipositat en l'espai de formació de futurs mestres d'educació infantil i primària i concretament, a Manresa".

Per la seva part des de la comissió Josep M. Aloy, Jordi Estrada ha insistit en el fet que es tracta de la millor ubicació que pot tenir el fons, tot recordant com Aloy va contribuir a l'estudi, la promoció i la divulgació de la literatura infantil i juvenil. Mitjançant el conveni, la universitat es compromet a catalogar el fons, a conservar-lo i a posar-lo a disposició de mestres i educadors amb la finalitat de promoure la lectura entre infants i joves.

Un llibre d'homenatge

La signatura del conveni s'ha fet el mateix dia que la universitat ha acollit l'acte organitzat per la Comissió Josep M. Aloy per recordar la seva figura. Durant aquest també s'ha donat a conèixer la publicació del llibre de relats, poemes i il·lustracions en el seu record i en el qual hi ha participat autors que havien col·laborat amb ell. El volum, que durà de nom 'L'home que regava els llibres', ha comptat amb la col·laboració de 33 escriptors i 14 il·lustradors.