Las leyes de la frontera, dirigida per Daniel Monzón i rodada a Manresa –on el mateix director la va presentar en la seva estrena a les sales de cinema–, es va convertir dissabte en la sorpresa de la nit dels Premis Goya en endur-se cinc dels sis premis als quals estava nominada. Així mateix, El buen patrón va fer bons els pronòstics i es va erigir en la pel·lícula vencedora. El film, de producció catalana i dirigit per Fernando León de Aranoa, el més nominat de la història del certamen, es va imposar en sis de les vint categories, entre les quals, les de millor pel·lícula, direcció, actor protagonista per a Javier Bardem i guió original. Libertad, de Clara Roquet, va recollir el Goya a la millor direcció novell i a l’actriu de repartiment, per a Nora Navas.

L’adaptació homònima de la novel·la de Javier Cercas Las leyes de la frontera va recollir el Goya al millor guió adaptat (Daniel Monzón i Jorge Guerricaechevarría), el d’actor revelació per al debutant Chechu Salgado, el de perruqueria i maquillatge (Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez i Nacho Díaz), direcció artística (Balter Gallart) i vestuari (Vinyet Escobar). El rodatge va irrompre al Bages els dies 6 i 7 d’octubre del 2020 amb unes escenes de persecucions de cotxes gravades amb especialistes a la carretera de Can Maçana. Abans, ja s’havia rodat a l’interior de l’antic recinte industrial de l’Anònima. El rodatge d’exteriors es va fer a diferents indrets de Manresa, a l’entorn de la carretera Cardona i als habitatges de l’Avecrem i a la plaça de l’Hospital, que van reconvertir, amb sorra, en la plaça de la Font. Al carrer de Sant Andreu, el local que havia estat seu de Càritas i de l’Egiba es va transformar en el bar La Font, centre neuràlgic d’una filmació que va fer recular els carrers i places de la ciutat a la Girona de fa quaranta anys. El film també es va gravar a Girona, Montblanc i la costa del Garraf. Ara, el film encara els Gaudí com a film amb més nominacions, 13. Maixabel, el film d’Icíar Bollain, que aspirava a catorze guardons, es va haver de conformar amb tres, el d’actriu revelació per a María Cerezuela, el de millor actor de repartiment per a Urko Olazabal i el d’actriu protagonista per a Blanca Portillo, que va recollir el primer Goya de la seva carrera.