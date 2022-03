Blanca Busquets, Cesc Cornet, Vicent Partal i Toni Cruanyes presentaran les seves darreres novetats editorials a Manresa. Busquets visitarà la capital del Bages aquest dijous –unes setmanes després que ho fes el seu pare Josep Maria Busquets– per parlar de Constel·lacions (Proa). La presentació (19 h) anirà a càrrec de Joan Orriols i Joaquim Aloy, a l’Espai Òmnium , promoguda per l’entitat i Llibres Parcir. A la llibreria, l’endemà (19 h), Cesc Cornet parlarà de #Fins aquí», una novel·la de gènere negre editada per Llibres del Delicte en un acte conduït per Irene Solanich. El dimarts 15 de març (19 h), a la sala del Montepio de Conductors Manresa-Berga, Vicent Partal presentarà Fronteres (Comanegra), en un acte organitzat per l’entitat i Llibres Parcir. I, de nou, a la llibreria, el dissabte 19 (12 h), Toni Cruanyes parlarà de La vall de la llum (Destino), guanyadora del premi Josep Pla 2022.