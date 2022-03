Jordi Savall oferirà el diumenge 3 d'abril un concert únic a Manresa en el marc del festival Espurnes Barroques i dels actes de Manresa 2022, amb què es commemora l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat ara fa 500 anys. És una producció pròpia que farà un recorregut musical per la vida d'Ignasi de Loiola (1491-1556) amb l'acompanyament dels músics de la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. Savall ha comparat el fet d'escoltar música en un temple com la Seu de Manresa amb banyar-se al mar: "L'acústica t'envolta, la música et pren... és l'experiència més profunda que puguis tenir". El programa s'ha concebut perquè cada moment de la història tingui una música "que ens traslladi exactament al moment en què va viure Ignasi", ha explicat.

Amb el nom de 'Ignasi de Loiola. Vocació, èxode i èxtasi', la Basílica de la Seu de Manresa acollirà el diumenge 3 d'abril un concert que farà un recorregut musical per la vida d'Ignasi de Loiola. Es tracta d'una producció pròpia del festival Espurnes Barroques i Manresa 2022. Savall es posarà al capdavant de la vintena d'intèrprets de la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, que faran un recorregut musical per la vida del sant. "Serà un concert de luxe per parlar de l'època en què va viure Ignasi de Loiola i qui millor que fer-ho que el màxim referent de la música renaixentista i barroca", ha expressat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Savall ha definit Ignasi de Loiola com un "gran humanista" i un personatge amb una "dimensió espiritual formidable". En aquest sentit, ha explicat que "fer un concert recordant la vida d'Ignasi de Loiola és potser la forma més revolucionària d'entrar al seu món", ja que, per ell, "la música és l'art més espiritual". També ha definit la música com "l'art de la memòria per excel·lència", ja que "només la podem gaudir amb la capacitat de recordar-la i aquesta capacitat depèn de la bellesa i l'emoció".

El músic expert en el renaixement ha dit que el concert serà un viatge en què el públic "sentirà les mateixes emocions que la gent d'aquella època i tindrà la mateixa força espiritual". "La música ens parla sense traduccions i sense intermediaris, ens parla directament al cor i això és el que ens permetrà aquesta fusió entre el que va passar fa més de 500 anys amb la música que esdevé real avui en dia", ha apuntat Savall.

De fet, ha explicat que tot el programa està format per obres que transportaran el públic a moments concrets de la vida de Sant Ignasi i això, ha dit, "no ho podríem fer amb gaires personatges". "Tenim la sort que Ignasi està associat amb moments històrics en què tenim testimonis musicals i això és un petit miracle", ha reblat Savall.