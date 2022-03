Gairebé mig centenar d’escriptors i il·lustradors signen els textos i els dibuixos de l’obra L’home que regava els llibres que, publicat pel segell berguedà Edicions de l’Albí, homenatja la figura i la trajectòria del manresà Josep Maria Aloy (1948-2020), eminent crític de literatura infantil i juvenil. Una bona part dels autors seran presents demà dissabte en la presentació del volum, que se celebrarà a les 12 h a l’Espai Òmnium amb la presència de Josep Vallverdú i Joaquim Noguero, que signen el pròleg i l’epíleg, respectivament. Pep García serà el moderadora de l’acte i Fina Tàpies, vídua d’Aloy, també parlarà als assistents.

«El llibre té la voluntat de ser un àlbum infantil però també una obra que els adults puguin llegir als nens», explica l’editor Jaume Huch. Fins a 48 escriptors i il·lustradors van respondre a la crida de la Comissió Aloy-Rovelló per fer aportacions al volum col·lectiu que ha arribat a temps per fer la prèvia de Sant Jordi.

«La invitació que els vam fer va ser realitzar un conte, un poema o un dibuix amb el lema ‘l’infant i la lectura’ i, a partir d’aquí, cadascú va tenir llibertat per fer el que va voler», afegeix Huch. El resultat és un llibre amb relats independents i un fil argumental que ret tribut a la passió d’Aloy per la literatura infantil i juvenil, que va tractar des de la mirada del crític i el gust del lector pel gènere.

«Podia semblar que el material que teníem entre mans era un calaix de sastre, però combinant textos i dibuixos, amb un cert ordre segons l’edat dels protagonistes, ens ha sortit un llibre del que n’estem molt contents», comenta Huch. La portada és del reconegut il·lustrador Valentí Gubianas.

Autors, amics i admiradors

Josep Maria Aloy va defugir sempre la imatge del crític esquerp i parapetat en la seva torre d’ivori i va ser un figura respectada, admirada i que va fer moltes amistats al llarg dels anys en el gremi de la literatura infantil i juvenil. L’àmplia nòmina d’escriptors i il·lustradors que hi ha a l’índex de L’ho-me que regava els llibres és indicatiu de la xarxa d’amics que va teixir el manresà al llarg dels anys.

En la llista hi trobem primeres espases del gènere a Catalunya com Pep Albanell, Mercè Canela, Roser Capdevila, Joaquim Carbó, Maite Carranza, Josep-Francesc Delgado, Miquel Desclot, Gabriel Janer Manila, Jordi Sierra i Fabra i Andreu Sotorra, entre altres. També hi ha, com no podia ser d’altra manera, autors destacats de la Catalunya central com Isaac Bosch, Llorenç Capdevila, Jordi Estrada, Jaume Gubianas, Valentí Gubianas, Pep Molist, Beatrice Nyffenegger, Roser Rojas, Galdric Sala i Cristina Zafra, per esmentar alguns noms.

Així mateix, signen textos autors que no van tractar directament la literatura infantil i juvenil però van fer amistat amb Josep Maria Aloy com Màrius Serra, Genís Sinca, Josep Tomàs Cabot, Vicenç Villatorra i Marta Roqueta-Fernández. Fins i tot hi trobem el nom de Jordi Cussà, l’autor berguedà desaparegut el passat mes de juliol. «Va ser dels primers a qui vam convidar a participar en el llibre i va ser a temps d’escriure el seu conte», explica Huch.

L’edició del llibre i la donació del fons de Josep Maria Aloy a la Fundació Universitària del Bages són les dues grans fites de la comissió que es va crear per rendir homenatge a la feina feta per Aloy.