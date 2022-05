La 66a edició d’Eurovisió és a prop i per escalfar motors què millor que conèixer detalladament les cançons que es presentaran al certamen musical més esperat de l’any. Generalment són 41 (aquest any 40) les cançons que opten a guanyar el Micròfon de Vidre, però només 26 arriben a la gran gala. La raó que aquest any siguin només 40 és que l’organització ha decidit sancionar Rússia i eliminar-la del concurs per la guerra a Ucraïna.

Com que Itàlia va guanyar l’any passat, Torí serà l’amfitriona per a aquesta edició del Festival d’Eurovisió en la qual Ucraïna surt com a favorita. Hi ha molta varietat d’estils musicals en les cançons d’aquest any: balades, cançons festives, reggaeton, synth pop, però, sobretot, destaca el folklore, una invitació per tornar als orígens.

Com cada any, l’organització d’Eurovisió facilita la llista de cançons a Spotify perquè els eurofans i el públic sentin les candidates al Micròfon de Vidre.

La primera semifinalse celebrarà aquest dimarts, 10 de maig. En aquesta, Albània serà l’encarregada d’obrir la gala amb Ronela Hajati i el seu tema ‘Sekret’, mentre que Rosa Linn amb el seu tema ‘Snap’ representant Armènia tancarà la nit. França i Itàlia també determinaran amb el seu jurat i televot quins 10 països es classifiquen per a la final.

La segona semifinal d’Eurovisió tindrà lloc aquest dijous, 12 de maig. Finlàndia serà el primer país a actuar amb The Rasmus i la cançó ‘Jezebel’, mentre que la República Txeca tancarà amb We Are Domi i el seu single ‘Lights Off’. Espanya, Alemanya i el Regne Unit elegiran els finalistes amb el vot dels seus respectius plafons d’experts i públic.