Un cerdà al teatre de la màgia

El jove de Montellà aficionat a la màgia Ivan Fernàndez ha guanyat el primer premi en un congrés del sector celebrat a Toledo en el qual altres mags del jurat han valorat la seva actuació tant pels trucs fets com per l’atmosfera creada durant l’espectacle.

El jove Ivan Fernàndez, nascut l’any 2004, ha explicat que els jurats dels congressos valoren diversos aspectes dels espectacles, com ara la creativitat, l’originalitat, la tècnica, la construcció interna, l’atmosfera màgica que es crea amb el número. Qualificats tots aquests aspectes, el jurat de Toledo Ilusión va atorgar el primer premi a l’actuació Perversa superstición del jove cerdà. El mateix jove ha explicat que «es tracta d’un número d’aquella màgia en què el mag intenta fer una cosa però la mateixa màgia se li rebel·la i se li gira en contra». El número té una durada d’uns cinc minuts i utilitza esponges i mocadors en el que s’anomena màgia de prop.

En altres congressos es fan altres tipus de màgia, com la d’escena, la de cartes o la de micromàgia. Si bé el premi Magia al día aconseguit a Toledo és el primer que guanya Fernàndez, el jove de Montellà ja va participar el febrer del 2020 en un altre festival de màgia a Madrid organitzat per Jorge Blass. Aquest festival va aplegar una desena de joves talents escollits a través d’un procés de tot l’Estat.

El mag encara la màgia «com una afició que faig sempre que tinc temps lliure; estudio i intento crear les meves idees i miro d’actuar tant com sigui possible. De moment, però, no sé si em podré dedicar a l’il·lusionisme. De moment estudiaré una carrera universitària per tenir un suport que em permeti guanyar-me la vida si no ho puc fer amb la màgia. L’oferta de màgia no és la de la música; hi ha molts mags que s’hi dediquen però han de fer moltes coses. Si no vols fer una màgia comercial, sinó més personal, has d’evadir-te de possibles contractes que poden sortir en festes privades, empreses, casaments o comunions. En canvi, si vols fer una màgia més artística, ja ho has de fer en un teatre i, per tant, has de tenir un cert nom i guanyar-te l’estatus».

Entre truc i truc, el ceretà Ivan Fernàndez es prepara per realitzar la selectivitat i després cursar Estudis Literaris o Filologia Hispànica, seguint la seva altra passió, la literatura.