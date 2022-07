El cicle Sons del Camí, que comença dijous amb el concert de Marala i que inclou vuit propostes més fins a final de mes, ja ha venut el 60% de les entrades disponibles, amb un ple confirmat per a l'actuació d'El Pot Petit. La novena edició del certamen, que s'engloba en el conjunt d'actes Manresa 2022, s'ha presentat avui a l'Espai 1522 de Manresa, amb el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet; el manresà Ramon Escalé, director dels Messengers, un dels grups que hi participa, i Albert Tulleuda, director executiu Manresa 1522. Per videoconferència ha participat, també, José Antonio Sainz Alfaro, director de l'Orfeó Donostiarra, una altra de les formacions que s'inclouen en el programa.

Calmet ha destacat l'objectiu de l'esdeveniment amb la intenció de "fer-lo un projecte de ciutat i seguir tractant els àmbits culturals amb una cura especial". En aquest cas, fent de la música la principal protagonista. Aquesta edició, la novena, reafirma la voluntat del consistori de consolidar la continuïtat del cicle establint un model de personalitat propi, caracteritzat per la voluntat d'arribar a tots els públics: noms emergents de l'escena musical catalana, noms internacionals i gèneres com el gospel, clàssica, folk-pop i la quota infantil amb el fenomen d'El Pot Petit. Per a Calmet es tracta de "garantir espectacles de qualitat sense cap tipus de farciment, oferint propostes actuals i interessants".

El cicle pretén aconseguir un equilibri "necessari en aquestes èpoques" en diversos aspectes com la procedència dels artistes convidats, el gènere dels mateixos i en la diversitat d'estils musicals que practiquen. Aquest any també s'estrena un nou recinte on actuaran alguns dels artistes, el recent remodelat Claustre del Museu Comarcal de Manresa, que s'afegeix a escenaris com la Basílica de la Seu, els Jardins de la Cova de Sant Ignasi o la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu, on el cicle ja hi va oferir actuacions en la darrera edició.

Sons del Camí gaudirà d'actuacions "especials" pensades per a la commemoració dels cinc-cents anys de l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa. Serà el cas de l'Orfeó Donostiarra, que portarà a la ciutat un programa religiós que buscarà arribar al públic mitjançant, explica Sainz Alfaro, "l'excel·lència en l'execució de les peces i amb picades d'ull a Pau Casals". De la mateixa manera, es podrà gaudir de l'únic concert que l'artista israeliana Noa farà a l'estat espanyol. El compositor sallentí Carles Cases ha elaborat un repertori únic dedicat al viatge de sant Ignasi des de Loiola a Manresa per a la seva actuació pals Jardins de la Cova. De la seva banda, el grup de gospel barceloní Messengers portarà a la capital bagenca un repertori que recollirà, segons Escalé, "l'essència del grup" i els temes més profunds i reflexius. El grup ha estat recentment amb contacte amb noms rellevants del gènere d'origen afroamericà, assolint segons el seu director, "una maduresa de grup molt important que ha de servir per fer més visible el gospel i, d'aquesta manera renovar-lo i reafirmant-lo com un gènere musical viu". Des de l'organització, com apunta el regidor, es pretén penjar el cartell de ple a totes les actuacions. De moment, hi ha el 60% de les entrades venudes i comptant les vendes a taquilla d'última hora el promotors del cicle creuen que les actuacions gaudiran d'aquest ple gairebé absolut.

El regidor Calmet ha conclòs la roda de premsa destacant l'evolució del cicle cap a la recerca de música amb ànima, tot i el manteniment de la seva filosofia fundacional de combinar i recollir tot tipus d'estils i públics. Per a Calmet, el naixement i consolidació del Sons de Camí ha omplert un buit cultural a la ciutat durant el juliol.