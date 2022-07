Amb l'esperit de les festes de canonització de Sant Ignasi, celebrades el 1622 a Manresa (i ben documentades), neix la La Refesta (#larefesta) del Camí Ignasià, un celebració que es farà el 23 de juliol, al Centre Històric i a la zona del voltant del Pont Vell, i que canviarà el barroquisme de l'època per la vitalitat de la cultura popular. Avui al migdia, i precisament al Pont Vell, la presentaven l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, amb la presència de la regidora de Cultura, Anna Crespo i de representants de les set entitats que la faran possible: Tirallongues, Xàldiga, l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, el Casal Cultural Dansaires Manresans -amb els Trabucaires-, el Grup de Dansa Cor de Catalunya, els Geganters i LaCrica. En total, dues-centes persones d'aquestes entitats que proposaran trabucades, cercaviles, espectacles, castells, mostra de foc i música. Pirotècnia digital i un concert final amb Roba Estesa i els cardonins Strombers tancaran una celebració que durarà més de sis hores: de les 7 de la tarda a les 2 de la matinada. La producció de La Refesta la signa l'equip de l'Oficina de Turisme de Manresa amb Ivan Padilla al capdavant.

El més destacat?

Quatre estrenes. La primera, l'espectacle Transformacions, un muntatge de 18 minuts creat expressament i conjuntament i per primer cop, pels "tres grups de dansa més arrelats a la ciutat, deixant de banda antics recels", ha explicat Calmet; la segona, el ball i la música de la Mulassa, un element del bestiari de foc que, com queda documentat en les Festes de Canonització de fa quatre segles, és una figura reverenciada; la tercera, l'espectacle "El circ de l'home del sac", ideat per a La Refesta per LaCrica, amb equilibris, malabars, teles, trapezi i música; i, finalment, la creació audiovisual de 10 minuts pensada exclusivament per al Pont Vell i el seu entorn, formada per llum, mapping i làsers, a càrrec de Gerard 3D i Discmusic amb la música, també escrita expressament, pel compositor sallentí Carles Cases.

Si, com s'explica en l'article que Enric Casas signava per la revista Dovella el 1991, sobre les festes de canonització de Sant Ignasi, el setembre de 1622, els actes van transcórrer "per l'eix que partint del Portal de Sobrerroca enllaça la Plaça Major i la Plana de l'Om a través dels carrers de Sobrerroca i sant Miquel, sense oblidar l'escenari principal de la Seu", La Refesta se situarà entre la Plana de l'Om i la Plaça dels Drets per confluir a la Plaça Major, passar pel parc de la Seu arribar al Pont Vell i acabar al Passeig del Riu.

Aloy ha explicat que vivint l'Any Ignasià (ara ja des de fa sis mesos), i pensant en les festes de canonització de fa 400 anys que van ser "especialment lluides" i en les quals, com està documentat, no van reparar en despeses ("lo gasto de elles, é Banch Obert per a los que ses offeris"), l'objectiu d'aquesta celebració, un mes abans de la Festa Major de la ciutat, i havent recuperat el carrer després de la pandèmia, és oferir un "esclat de cultura popular pensant en tots els públics" i buscant que siguin tan participades "com ho van ser fa 400 anys". La primera idea, ha apuntat Calmet, havia estat reviure l'esperit festiu de 1622 amb una "festa de recreació" que es va desestimar pel cost i la dificultat de ser històricament rigorós. Però, "la ciutat es va bolcar al carrer" i aquest és l'objectiu principal: "la cultura popular és festa al carrer i les entitats que la fan no podien quedar al marge de la celebració dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi". Això sí, ha especificat, si el 1622 era a "Banch Obert", el 2022 ja no. I amb un somriure ha matisat, però, que seran "igualment intenses". De les processons es passarà a les cercaviles (la seva translació "laica") i als diferents espectacles. El concert de Strobers i Roba Estresa es farà en un escenari especial ubicat al Passeig del Riu, sota la Seu de Manresa, on també hi haurà servei de barra i restauració.

S'incorporà al calendari festiu de la ciutat?

Aloy no descarta que, per la coincidència, també, amb les festes de Sant Ignasi, el juliol, pugui ser una commemoració que se sumi cada cert temps. Per a l'alcalde, la Manresa 1522 està concebuda, a més d'un any de celebració amb un centenar d'activitats, com el "principi de tot: més promoció de la ciutat, més patrimoni, més Camí Ignasià... Ja es veurà".

Talls de trànsit

La Refesta comportarà alguns talls de trànsit el dia 23: de la Rotonda de Sant Marc fins a la Reforma (tot el dia) i la Via Sant Ignasi (a partir de les 6 de la tarda, aproximadament)

De la trabucada als concerts

La Refesta s’iniciarà a la Plana de l’Om i a la plaça dels Drets amb unes trabucades. Des d’aquestes dues places, sortiran dues cercaviles amb l’Àliga, els Gegants, la Víbria, el Drac, la Mulassa, els tabalers i els tabalons, que es trobaran a la plaça Major, on tot seguit tindrà lloc l’espectacle ‘Transformacions’, anb l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, el Casal Cultural Dansaires Manresans i el Grup de Dansa Cor de Catalunya. A continuació, la cercavila pujarà fins al Parc de la Seu, on tindran lloc les ‘Ballades de Sant Ignasi’. El públic podrà veure l’estrena del ball i la música de la Mulassa; també al Parc de la Seu es podrà veure una exhibició de castells.

Tot seguit, la cercavila marxarà cap a la plaça de Sant Ignasi, on una demostració de foc de diables i diablons guiarà la comitiva fins a la capella de Sant Marc, a tocar del Pont Vell, on tindrà lloc l’espectacle ‘El circ de l’home del sac’, de La Crica i que es desenvoluparà entre els arcs del pont i un escenari ubicat a la llosa del riu Cardener.

A continuació, es podrà veure ‘Camí de llum i de foc’, que suposa l’estrena d’una espectacular creació audiovisual pensada exclusivament per al Pont Vell i el seu entorn, formada per llum, mapping i làsers, a càrrec de Gerard 3D i Discmusic, i amb música creada expressament per Carles Cases. L’espectacle es clourà amb un piromusical realitzat amb pirotècnia digital (sincronitzat per ordinador) a càrrec de Pirotècnia Peñarroja.

La Refesta s’acabarà amb un gran concert festiu, protagonitzat per Roba Estesa i Strombers, que es farà en un escenari que també s’estrena per a l’ocasió: el Passeig del Riu.

EL PROGRAMA

19:00h TRABUCADA DE SANT IGNASI Plana de l’Om i Plaça dels Drets

19:15h CERCAVILES DEL PELEGRÍ Plana de l’Om Plaça dels Drets C. Sant Miquel C. Sobrerroca Plaça Major Plaça Major

19:30h TRANSFORMACIONS Espectacle de dansa tradicional Plaça Major

20:15h BALLADES DE SANT IGNASI amb Àliga, Gegants, Víbria, Drac i Mulassa Parc de la Seu

20:45h CASTELLS DE SANT IGNASI Parc de la Seu

21:30h ESPURNES DE SANT IGNASI Mostra itinerant de foc Plaça Sant Ignasi Via Sant Ignasi Sant Marc

21:50h EL CIRC DE L’HOME DEL SAC Pont Vell

22:10h CAMÍ DE LLUM I FOC Espectacle música, llum, làsers, mapping i pirotècnia Pont Vell

22:30h CONCERT FINAL amb ROBA ESTESA i STROMBERS Passeig del Riu