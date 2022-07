L’orgue de la basílica de la Seu de Manresa ja llueix restaurat i ampliat al lloc, rera l’altar, del qual en va marxar, desmuntat peça a peça el desembre del 2020. L’instrument serà beneït i inaugurat el dilluns 15 d’agost, i al marge de l’activitat litúrgica se sumarà a l’oferta cultural de la ciutat amb un cicle inicial de quatre concerts que tindran lloc, a més del dia de la Mare de Déu d’Agost, el 19 del mateix mes i els dies 1 i 2 d’octubre.

«L’orgue suma 400 nous tubs als 1.437 que tenia abans, i passa de 7 a 30 registres sonors», ha explicat aquest matí l’organer Carlos Álvarez, responsable del taller de la localitat terolenca de Villel on el vetust i degradat instrument ha estat sotmès a un procés profund de rehabilitació. «L’orgue combina el treball artesanal amb la tecnologia punta», ha afegit Álvarez.

En plena pandèmia, una comissió de persones vinculades al temple i a la capella de música van iniciar una campanya per recaptar 300.000 euros per dotar la Seu d’un orgue a l’alçada de la seva categoria basilical i les seves enormes dimensions. El rector de la seu, mossèn Joan Hakolimana, va explicar que el mecenatge continua obert a les aportacions de la ciutadania, i va agrair el suport de les tres institucions que han permès que «a dia d’avui tot el que s’havia de pagar estigui pagat», citant l’Ajuntament de Manresa, els Amics de la Seu i la Parròquia de Santa Maria de la Seu.

Un cop instal·lat al fons de la nau, en l’espai de l’absis del temple gòtic, l’orgue se sotmet ara a un procés de proves de dos mesos que culminarà a mitjans d’agost. Tal i com ha apuntat Mireia Subirana, directora coral de la Capella de Música de la Seu i membre de la comissió per la restauració de l’instrument, «aquests dies serveixen perquè tants organistes com calgui vinguin i hi diguin la seva».

L’orgue de la Seu té tres cossos: l’orgue major, l’orgue recitatatiu i el pedal. Jordi Franch, Glòria Ballús i Montserrat Lladó són els organistes que continuaran tocant l’instrument en els actes de culte i litúrgia de la Seu. Com ha emfatitzat mossèn Joan, «l’orgue permetrà ara no només millorar la qualitat cultual sinó també cultural», ja que la intenció és organitzar un cicle que obri l’orgue a nous públics més enllà dels ciutadans que fan cap a la Seu per escoltar missa.