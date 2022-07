Noa abraça Manresa amb els seus èxits

Faltava poc menys de mitja hora per començar el concert quan Noa arribava a la basílica de la Seu de Manresa. La cantant israeliana va baixar d’una furgoneta negra acompanyada dels seus tres músics enmig del públic que anava accedint al temple. Així de senzill.

L’artista va aparèixer a l’escenari vestida de negre, amb un gran collaret i descalça. Sota el títol Best of Noa, el concert va arrencar amb Uno queriendo ser dos i va continuar amb tres peces del seu darrer projecte, un àlbum de jazz titulat Afterallogy, gestat durant l’etapa pandèmica al costat del guitarrista Gil Dor, amb qui treballa des de fa més de trenta anys. En aquest punt, la cantant es va adreçar al públic amb un «bona nit estimats amics, gràcies per venir», amb el qual ja es va posar el públic a la butxaca. Tocava canvi de registre per interpretar Tú y yo, un tema fruit d’una trobada amb Joaquín Sabina fa alguns anys. Un encontre que va inspirar Noa a escriure aquesta peça i més tard Sabina va traduir-la al castellà. A Manresa es va poder escoltar meitat en anglès i meitat en castellà: «Ell avui no és aquí, però sí el seu barret».

La cantant de la bellíssima veu va saber connectar amb el públic durant l’hora i mitja d’un concert vibrant. Expressiva, va demanar al públic la seva participació, com quan es va posar darrere la percussió per interpretar I don’t kown, i va incitar que l’ajudés amb els cors. Després d’uns llargs aplaudiments, Noa va desaparèixer de l’escenari. «Ara, una cosa especial per a vosaltres», va avisar Gil Dor. I sí, era especial: la interpretació d’El cant dels ocells, que, en les notes finals, va retornar Noa a escena, ara amb un vestit morat.

Després d’aquesta emotiva picada d’ullet al públic que omplia la basílica, la intèrpret israeliana es va quedar sola l’escenari amb Dor. «El 2019 Gil i jo vam decidir escalar l’Everest dels músics: J.S. Bach. Vaig posar lletra a alguna de les seves composicions i Gil en va fer els arranjaments per a guitarra». El resultat: Letters to Bach, que va ocupar el bloc següent del concert. Tot seguit, esclat d’energia amb Child of man, amb una inspirada i inspiradora Noa de nou a la percussió i amb la qual s’acomiadava d’un públic a qui va saber transmetre emoció.

Bisos a banda, la cantant va agafar el seu mòbil per gravar el públic: «És per al meu instagram». El de Manresa va ser l’únic concert de Noa a l’Estat, a part de la participació que ahir havia de fer amb Joan Manuel Serrat a Peralada. Divendres va regalar al públic Es caprichoso el azar, i abans de l’última cançó, unes reflexions que van acabar amb un «celebreu la vida cada dia i cada hora» per desembocar en la inspiradora Beautiful that way.