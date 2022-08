Les precipitacions que han caigut durant els darrers dies al Pirineu han obligat a suspendre el concert de Fangoria a Llívia, amb què s'havia d'estrenar la segona edició del Cerdanya Music Festival. Des de l'organització han explicat que aquesta pluja ha inundat diverses zones de l'aparcament i que, per motius de seguretat, s'ha pres aquesta decisió. Així ho ha explicat el mateix grup mitjançant un vídeo, en què detallen que "és impossible fer el concert" a causa dels efectes del temporal. "S'ha considerat que és perillós, sota un bon criteri, penso", ha puntualitzat la vocalista Alaska.

"Después de la tromba de agua hay zonas inundadas y se ha considerado que no es posible hacer el concierto de hoy. Ya estábamos aquí y nos sabe fatal, sobre todo por los que sois de lejos 🥺 Lo sentimos muchísimo" pic.twitter.com/gElsIBqKk2 — Fangoria Facts (@FangoriaFacts) 10 de agosto de 2022

El programa conté una desena de propostes fins al pròxim 20 d'agost. Així, per aquest dijous hi ha prevista l'actuació de Sara Baras; divendres serà el torn de God Save The Queen i el d'Stay Homas, dissabte. Mentre, la Flower Cerdanya Power tancarà la setmana i a partir del 15 d'agost hi haurà Guitarricadelafuente, Kool & The Gang, Joan Dausà, Raphael, Niña Pastori i Loquillo.

El director de Concert Studio, Martín Pérez, ha lamentat a través de les xarxes socials que, després de mesos "d'il·lusió i treball", les "inclemències meteorològiques han pogut amb el pàrquing" del recinte on havia d'inaugurar-se el festival. A més, ha assegurat que estan "desolats", tot afegint que s'ha intentat resoldre la situació portant-hi camions de grava i aplanant el terreny. La decisió s'ha pres en el moment en què la formació musical estava ja a l'escenari preparada per fer les proves de so.