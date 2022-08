La manresana Matilde Garcia Ballonga ha tocat el nou orgue de la Seu aquest dilluns matí en la benedicció del restaurat orgue del temple. Garcia va néixer el 1932, que en la dècada dels 50 va convertir-se en la primera dona organista de la Seu de Manresa, una titularitat no reconeguda pel fet de ser dona: "no podíem pujar al presbiteri", recordava, però mossèn Genís Padró, vicari de la Seu, li va donar permís per acompanyar a l'orgue les celebracions litúrgiques del temple. Així mateix, Garcia va exercir de titular quan va morir Mossèn Eudald Pla. Avui tornava a Manresa expressament com a regal d'aniversari de la família. Ella va marxar als anys 60 a Barcelona, quan es va casar i on va exercir la docència musical en el Conservatori de Música de Barcelona, entre d'altres. Un cop acabada ja la cerimònia, ha delectat els pocs assistents que hi quedaven amb una interpretació de Canticorum de Händel, Salve i Pregària de la Verge del Remei, de Millet, els Goigs de la Verge de l'Alba i El Virolai. Ha estat un dels moments més especials i el més inesperat de la inauguració.