Un festival de proximitat i de petit format, que es desmarca de l'estiu, que busca inserir-se en un entorn privilegiat i que tindrà com a caps de cartell músics i xefs. És la proposta batejada amb el nom d'ÓH Festival, que uneix música i gastronomia, que se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 d'octubre a diferents espais de Món Sant Benet i que tindrà la participació d'artistes com Ramon Mirabet, com a cap de cartell i Ivan Margalef i Xavier Benito, del restaurant estrella Michelin L'Ó. Aquesta primera edició, que espera reunir entre 700 i un miler de persones cada dia, s'ha presentat avui als jardins del Monestir de Sant Benet de Bages amb una declaració d'intencions a càrrec de Carles Ribas, director adjunt de Fundació Catalunya La Pedrera i d'Esteve Lombarte, de la comunitat de música independent Acqustic -entitats promotores del certamen- i amb un tast musical i gastronòmic: de primer l'actuació d'un dels artistes convidats, el cantautor barceloní Cesc Sansalvadó, que ha estrenat tres temes originals (No Man's Land, Cant a l'Alba i Letter to you) i de segon el bao de cansalada del Ral d'Avinyó, marinat amb 'kimchi' i albergínia blanca dels horts de Sant Benet, preparat per Margalef. "Volem posar a la mateixa alçada la música i la gastronomia: els artistes són tots ells", ha remarcat Lombarte.

El festival, que se celebrarà de 12 del matí a 11 de la nit, arrenca tenint molt clara la seva continuïtat: L'ÓH ha arribat per quedar-se, per "consolidar-se i créixer", ha apuntat Ribas, convençut de les virtuts d'un certamen fora de temporada que té "en Sant Benet una carta guanyadora" i que, a més d'apropar "la bona música i la bona gastronomia al gran públic", pot servir per conèixer el monestir "d'una altra manera". La intenció és que "la música casi amb l'entorn" tibant del concepte slow, ha remarcat Lombarte, amb l'objectiu d'aprofitar "diferents racons". En aquesta primera edició, per exemple, la Plaça de la Creu, l'Absis i la seva terrassa, els Jardins de Montserrat o el Claustre, on es faran actuacions sorpresa que es desvelaran en el mateix moment i que necessitaran inscripció prèvia. Els protagonistes: música d’autor, de proximitat i emergents i tapes amb estrella Els concerts de dissabte aniran a càrrec de Ramon Mirabet, que va passar per Manresa el juliol exhaurint entrades al Sons del Camí amb la gira del seus quart disc, Free; la banda barcelonina Iglú, pop-rock cantat en català però amb segell indie-rock britànic; Gerard Aledo, qui va ser líder d'Animal i que continua als escenaris amb una proposta més íntima; Besmaya, un duet amb arrels a Barcelona i Sant Sebastià, però amb ànima indie-pop anglosaxona i amb una creixent comunitat de joves i fidels seguidors i Canela n'Drama, un grup de versions musicals que amenitzarà a ritme de rumba, com David Canal farà diumenge, els vermuts musicals del festival. Diumenge el cartell musical tindrà protagonisme bagenc. D'una banda els manresans Jo Jet i Maria Ribot i la santpedorenca Anaïs Vila, que preestrenaran els seus nous treballs; el cantant i compositor David Ros, que fusiona el pop rock amb estils molt diferents i Cesc Sansalvadó, mestre de formació que va deixar les classes per la seva vocació, forjada en el metro i els carrers de Barcelona. El festival comptarà amb tapes d’autor d'Ivan Margalef i Xavier Benito, del restaurant l’Ó de Món Sant Benet, que compta amb una estrella Michelin, o les que proposarà el cuiner Jordi Álvarez, xef-executiu de Món Sant Benet, Marc Puig-Pey, responsable de cuina de la Fundació Alícia, Joseba Cruz, de Le Clandestin, amb els còctels de Marcos Ferrer. Activitats familiars: de l'art truck a la Silent Disco a la natura Un taller de ceràmica natural, l’opció de resoldre un enigma al monestir, basat en Ramon Casas, un “art truck” o una discoteca silenciosa al bosc (amb auriculars i amb tres tipus de sessions musicals per escollir) , són algunes de les activitats que s’oferiran en el marc del festival incloses en el preu de l’entrada durant tot el cap de setmana. L'abonament de dos dies (20 euros) com les entrades diàries (12 euros) ja es poden adquirir a www.ohfestival.cat. Ja hi ha unes dues-centes venudes. L'entrada serà gratuïta per als menors de 12 anys.