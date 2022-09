Comanegra publicarà una nova edició de Cavalls salvatges, Formentera Lady, La serp i El Ciclop, del berguedà Jordi Cussà, amb revisions inèdites de l’autor, que va morir el juliol del 2021. Cavalls salvatges i Formentera Lady s’editaran el 2023, i La serp i El Ciclop, el 2024, a la col·lecció «Narratives». De Cussà, Comanegra ha publicat El primer emperador i la reina Lluna i Les muses, l’obra pòstuma de l’autor.

«La primavera passada vam adquirir els drets de les quatre novel·les, quedant en disposició de publicar-les immediatament», va explicar ahir Comanegra en un comunicat. La decisió, però, va ser «treballar els textos com es mereixen i publicar les reedicions a partir de l’any vinent». En aquest context, LaBreu i la berguedana L’Albí, que han editat Formentera Lady i Cavalls salvatges, respectivament, lamentaven que hauran de «trinxar» els seus exemplars abans de finals d’any.

De Cavalls salvatges, l’obra referencial de l’escriptor berguedà, serà la tercera edició que es publiqui, com indica Comanegra: l’original de l’any 2000 ja va ser revisada el 2016 i publicada per L’Albí, i la propera incorporarà un bon nombre d’esmenes «que Cussà va fer sobre aquesta segona edició». Cavalls salvatges sortirà a principis de gener.

En el cas de Formentera lady (LaBreu), i La serp, «seran les primeres edicions revisades que es publiquin, i les que tindran més canvis», i El ciclop és l’única que, de moment, no han trobat anotada per l’autor i que el 2017 va publicar L’Albí. El comunicat explica que el berguedà «va morir deixant aquestes revisions tan valuoses i quan els contractes corresponents havien perdut la vigència. Agraïm a la família Cussà la confiança dipositada en el projecte de recuperació que va presentar Comanegra. Potser no seran les últimes obres de Jordi Cussà que reeditarem».

Diuen LaBreu i L’Albí

L’editorial LaBreu i la berguedana L’Albí van promoure un acte d’homenatge a Cussà a La Calders, el 8 de setembre, el primer per denunciar que «a finals d’any, la nit del 31 de desembre de 2022, perdrem el dret d’edició d’aquests llibres per obra i males arts d’una agent i una editorial». Així, durant aquest trimestre, els dos segells tenen previst fer presentacions i clubs de lectura dels dos llibres editats amb Cussà per tal de «revifar-ne la lectura i, sobretot, evitar que ens facin trinxar exemplars, cosa que cap de les dues editorials ha fet mai». Segons Huch, la intenció és fer una presentació també a Manresa, sota l’aixopluc d’Òmnium Bages-Moianès.

Diu Comanegra

Jordi Puig, director de Comanegra, argumentava ahir respecte la polèmica amb L’Albí i LaBreu, que «aquests llibres estaven sense contracte. En el cas de L’Albí no en tenien i en el de LaBreu el contracte havia vençut». Per a Puig, el «més dolorós» és que «vulguin transmetre el missatge que Comanegra ha entrat amb la ‘bitlletera’ a comprar-ho tot». Ha assegurat que la família s’ha decidit per l’editorial que dirigeix «pel projecte literari que oferim a les obres de Cussà, no per un argument econòmic. La nostra oferta és de projecte literari».

Així mateix, Puig va remarcar que Comanegra no fa trinxar cap llibre. «La nostra feina començarà el gener» amb la publicació de Cavalls salvatges perquè, si haguessin volgut, haurien pogut començar a publicar les novel·les per la Setmana del Llibre.

L’escriptor Jordi Cussà Balaguer (Berga, 1961) va morir l’11 de juliol als 60 anys a causa d’una aturada cardíaca deixant rere seu una prolífica i sòlida trajectòria literària amb quinzena de novel·les i reculls de relats i una llarga llista de traduccions de l’anglès per a alguns dels principals segells del país, les darreres a Comanegra.