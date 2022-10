La 25a Mediterrània s’inaugura al carrer i amb un brindis amb els iniciadors de la fira

Era novembre, es pagava en pessetes i governava en la Generalitat la Convergència del president Jordi Pujol; a Manresa ho feia el tripartit encapçalat per Jordi Valls. Era l’any 1998 i la capital del Bages celebrava del 6 al 8 de novembre la primera -i polèmica- edició de la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, un mercat promogut pel govern català que arribava per substituir la Festa de Cultura Popular del Bages i que tenia com a responsable artístic l’ara exiliat exconseller Lluís Puig. El pressupost era de prop de 50 milions de pessetes i a Manresa desembarcaven 80 espectacles de 60 companyies catalanes i 145 programadors del països catalans. D’estrangers?. Només de França i d’Andorra.

És octubre, fa vint anys que es paga en euros, el país ha viscut un procés i una pandèmia global i la Generalitat, encapçalada pel president Pere Aragonès (ERC), viu dies convulsos amb els seus socis de govern (Junts); a Manresa, l’alcalde és Marc Aloy, del mateix color que Aragonès, i sense esquerdes aparents amb els seus socis post-convergents. Som al 2022 i Manresa celebra des d’avui i fins diumenge la 25a edició -sense cap polèmica- de la Fira Mediterrània, un mercat d’espectacles que dues dècades i mitja després ha trobat el discurs que durant anys necessitava per convertir-se en un mercat de referència de la tradició i la creació artística contemporània. Al seu davant, l’olotí Jordi Fosas, el director artístic i la manresana Lídia Hinojo, a la gerència. El pressupost del certamen arriba al milió d’euros i la programació artística suma 70 propostes dins de la programació oficial El pressupost arriba al milió d’euros i la programació artística suma 70 propostes dins de la programació oficial de les quals 51, el 71%, seran estrenes, una xifra mai vista. Fins ahir, hi havia acreditats 990 professionals, dels quals 133 internacionals de 31 països. I, com en la primera edició però un quart de segle després, un nom artístic que forma part de la història de la fira: Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Brindis i inauguració presidencial Avui, la fira s’estrena amb les jornades professionals (al Casino, on se situa novament la llotja), una desena d’espectacles i una cancel·lació, el muntatge d’Alícia Buil Memòria sota l’aigua, previst per donar el tret de sortida al certamen, a les 11 del matí, a la plaça de la Música. També, amb prop de 4.800 entrades ja venudes i espectacles que ja han penjat el cartell de ple: Clàudia Serrahima (3 sessions), amb una proposta teatral realitzada a Avinyó sobre el món rural i la transhumància; la bagenca Magda Puig amb Me & Magdalena (tres sessions); l’Esbart Ciutat Comtal amb Arnau Obiols i l’Hostal Càntut (divendres, dissabte i diumenge). La inauguració la signen la Cia Vöel i els Tirallongues de Manresa (21 h), a la plaça Major, amb un espectacle de gran format de carrer que unirà circ i castells per revisar la llegenda d’El Pou ela Gallina, amb l’assistència fins ahir confirmada del president Aragonès. Abans, el brindis dels 25 anys, al Casino, el protagonitzaran alguns dels polítics i professionals del mercat que han participat al llarg d’aquests anys en l’organització de la Mediterrània. Reunió d’antics responsables del mercat manresà La fira dels 25 anys tindrà, abans de la inauguració artística (a la Carpa Pro del Casino), un brindis institucional amb els parlaments de lalcalde Aloy, la directora general de Cultura Popular, Adelaida Moya i el director artístic de la fira, Jordi Fosas. Serà una reunió amb la participació d’exalcaldes, exregidors, exgerents, exdirectors artístics amb noms com Jordi Valls, Ferran Bello, Ramon Fontdevila, Jordi Bertran o David Ibáñez, entre d’altres. Què es fa avui a la Fira Mediterrània? 13 h - Tesa i Jonatan Penalba. Rap d’Arrel. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

14 h - Quedem en Paus (Pau Benítez i Pau Vinyoles). Hostal Càntut a la Fira. Restaurant Glaç. 24,50€, inclou el dinar. Música

16.30 h - Lin I-Chin_Bare Feet Dance Theatre. Transmissió creuada. Nau de l’Anònima. Gratuït. Dansa

17.30 h - Adrià Grandia + Carlos Martorell + Anna Romaní. RE-. Nau de l’Anònima. Gratuït. Música

De 18 a 20 h - Adrián Vega. Los Lunares: yo y mis proyecciones. Espai 7 del Casino. Gratuït. Música Dansa

19 h - Martín Meléndez i Ermanno Panta. Los pasos de Beni Xangó. Espai Plana de l’Om. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música

20 h - OMAC Juvenil. Transatlàntic. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

21 h - Cia Voël amb la Colla Castellera Tirallongues de Manresa. El Pou de la Gallina - Projecte Reditus. Plaça Major. Gratuït. Circ

22.30 h - Joana Dark. La Lireta. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

23 h - Catalina Marraixes Biologia. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

23.30 h Bum Ditty. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música Més informació: www.firamediterrania.cat