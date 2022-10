La Fira Mediterrània és, per sobre de tot, aparador i mercat estratègic de la cultura popular i d'arrel. Amb 25 anys a l'esquena, el certamen ha esdevingut un referent a banda i banda del Mediterrani i, per això, més d'un miler de professionals s'hi acrediten, una xifra consolidada i que, fins i tot, es va mantenir durant els dos anys de pandèmia. A banda de la programació artística, el certamen organitza reunions ràpides entre programadors i artistes, itineraris de presentacions, xerrades i debats com el que ha donat el tret de sortida a la llotja professional, una conversa entre Raül Refree i Ingrid Guardiola sobre l'herència cultural. El pressupost del certamen creix un 10% respecte de l'any passat i arriba al milió d'euros.

La Fira Mediterrània de Manresa arrenca aquest dijous i s'allargarà fins diumenge amb més d'una setantena de propostes, de les quals una cinquantena són estrena. Però més enllà de la programació artística, la Mediterrània juga un paper important com aparador de nous projectes artístics i que, tal com explica el director del certamen, Jordi Fosas, ofereixen "una mirada desacomplexada" de la cultura d'arrel i la tradició. Per això, el certamen proposa itineraris artístics per als professionals, reunions ràpides, presentacions i xerrades. Tot això tindrà lloc a la llotja professional, que enguany continua al centre de la ciutat, on es va traslladar l'any passat. "La ubicació del pati del Casino s'ha mantingut després de conèixer la bona acceptació entre els professionals", explica la gerent de la fira, Lídia Hinojo.