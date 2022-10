Pendents del cel. La Fira Mediterrània tornava a carrer anit amb l'espectacular espectacle de circ i castells a càrrec de la cia Vöel i els Tirallongues però la pluja d'aquest matí ha fet suspendre el primer muntatge que havia d'estrenar la Plaça de la Música com a escenari del certamen: es tracta de Poi, de la Cia d'es Tro que, malgrat això, sí que es podrà veure avui, a les 6 de la tarda, com estava previst, però al porxo que hi ha al costat de la Plaça de la Música. Així mateix, l'Hostal Càntut, ara al migdia amb Carles Belda, s'està celebrant a l'interior del restaurant Glaç.

Quant a la resta d'espectacles, l'artista d'arrels berguedanes Maria Coma ha omplert a vessar aquest matí la Sala Petita del Kursaal amb Vocal Roots, un dels espectacles que formen part de l'Obrador d'Arrel i que es troben en procés de creació. Es tracta d'una peça d'arts escèniques basada en la veu i el cos humà com a instruments, i que explora la recerca de les arrels, l'origen i la pertinença. Després de la posada en escena, s'han establert un diàleg entre l'artista i el públic. I a la tarda-nit?. Salvats els interiors, els sis espectacles d'avui als exteriors continuen pendent del cel. Són aquests: A l'escenari de la Plaça de la Fira (Sant Domènec) hi ha previst avui Corrandes són corrandes (19 h) i tres dels concerts que formen part de l'Humus Mediterrari: Les Aoédées, Giravolt i Biterna (a partir de les 21 h), pensats per ballar i recuperar les places per al públic; l'espectacle Credo, amb sis ballarins de Nova Galega de Danza, al pati del Kursaal (19.30 h) i la repetició, a la plaça Major de l'espectacle inaugural (21h). Guanyadors del concurs Sons Bum Ditty s'ha proclamat guanyador del concurs Sons de la Mediterrània. La Taverna del Casino (Cervesa Guineu) va acollir a la nit els concerts de les tres formacions finalistes. Bum Ditty va tancar la roda de concerts i va entusiasmar el públic amb una proposta eminentment festiva on es fonen elements del folk nordamericà, la tradició del ball de violí i una alegria i una empenta encomanadisses sota el lideratge d'una jove violinista ben coneguda en l'escena folk: Joana Gumí. Abans, la nit s'havia obert amb la presentació de la proposta de Joana Dark, projecte de la cantant i compositora barcelonina Ariadna Rulló que revisa el cançoner i la literatura de tradició oral en clau d'electrònica, tocs orgànics i reivindicació feminista. Al seu torn, el grup d'Alzira Catalina Marraixes va sorprendre amb un repertori de cançons pròpies, vestit amb arranjaments de vents i cordes, i lletres que es mouen entre el surrealisme mediterrani i la lluita ecologista. Com a guanyadora del concurs, Bum Ditty gravarà un treball discogràfic, que es presentarà a l'edició de l'any vinent, i també actuarà al Tradicionàrius, el Circuit Folc, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, el Música a la Vila del Vendrell i l'Ethno Catalonia de Banyoles. A més, com a novetat, participarà també en l'obrador de la Fira, el programa d'acompanyament artístic que des de fa un parell d'anys serveix per estimular la nova creació al voltant de la cultura popular i tradicional. El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup Enderrock, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, i s'adreça a grups i solistes emergents que presentin propostes renovadores de folk i músiques d'arrel de la Mediterrània.