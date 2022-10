11 h Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya - Coordinadora de la Catalunya Central. La Senyora Florentina i el seu amor Homer. Vestíbul del Conservatori Municipal de Música. Gratuït. Teatre 11 h cor inCORdis. Ruta de cançons a l’entorn d’una guerra. Itinerant: De Pl. de l’Hospital al Centre Cultural El Casino. Gratuït. Música

11 h Jonás de Murias. S E B E. Capella del Rapte. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música

11 h Les Archipels. Frictions. Plaça de Sant Ignasi Malalt. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Dansa

12 h Companyia Jordi Font. ELLS I JO o aquella sensació que els arbres et miren. Auditori Miquel Blanch del Conservatori Municipal de Música. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre 12 h Colla Castellera Tirallongues de Manresa, Castellers de Lleida i Minyons de Terrassa. Diada Castellera. Plaça de la Fira (plaça de Sant Domènec). Gratuït. Cultura popular i associacionisme 12 h Heura Gaya + Marçal Ramon + Ivó Jordà + Atzur. Re·Romanç. Auditori de la Sala Plana de l’Om. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música

12.15 h Esbart Santa Tecla. Testimoni. Pati del teatre Kursaal. Gratuït. Cultura popular i associacionisme

13 h Magda Puig Torres. Me & Magdalena. Aula Polivalent del Conservatori Municipal de Música. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre

13 h Esbart Manresà. Ræpte. Teatre Conservatori. 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Dansa

14 h Julivert. Hostal Càntut a la Fira. Restaurant Glaç. Entrades exhaurides. Música

16.30 h Guillem Ballaz. Substrat. Auditori de la Sala Plana de l’Om. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música

16.30 h Esbart Sant Cugat. El cos que ens fa, Pati del teatre Kursaal. Gratuït. Cultura popular i associacionisme

17 h Magda Puig Torres. Me & Magdalena. Aula polivalent del Conservatori Municipal de Música. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre

17 h Lin I-Chin_Bare Feet Dance Theatre. An Eternity Before and After. Sala Petita del teatre Kursaal. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Dansa

17.30 h Roser Gabriel. L’Arbre Humà. Teatre Conservatori. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música

18 h Julivert. A Tamarit!. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

18.15 h Companyia Jordi Font. ELLS I JO o aquella sensació que els arbres et miren. Auditori Miquel Blanch del Conservatori Municipal de Música. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre

18.15 h Maria Ribera Salvador. Empèlt. Nau de l’Anònima. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Dansa

18.30 h Cor Jove Amics de la Unió amb Marcel Bagés i David Soler. Les Eines. Sala Gran del teatre Kursaal. 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música

18.45 h Esbart Ciutat Comtal i Criatures. EN5D. Pati del teatre Kursaal. Gratuït. Cultura popular i associacionisme

19.30 h Magda Puig Torres. Me & Magdalena. Aula Polivalent del Conservatori Municipal de Música. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre

19.30 h Electrogralla. Empelt. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

20 h Harrobi Dantza Bertikala Konpainia i Oreka TX. Dendu. Plaça de la Música. Gratuït. Dansa

21 h Fenya Rai!. Plaça Major. Taverna Cervesa Guineu. Gratuït. Música

22 h Joan Cot i Pau Benítez. Narro. Online / En línia. Gratuït. Música