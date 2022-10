L’autor manresà Llorenç Capdevila (Alpicat, 1969) va rebre ahir el 5è Premi Ciutat de Dénia de narrativa infantil i juvenil, convocat per l’Ajuntament i la Biblioteca pública de la localitat alacantina, per l’obra La revolta dels pollastres. La recompensa que comporta el guardó és una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació amb Andana Edicions des d’avui mateix.

La revolta dels pollastres és una novel·la pensada per a nens i nenes d’entre 9 i 12 anys. Tal com explica l’autor, narra «la història de Guillem i la seva família, una família peculiar amb una empresa peculiar que corre el perill de desaparèixer: una fàbrica de pollastres de goma i altres productes de broma. Quin problema tenen, a casa del Guillem? Que el món, cada vegada més seriós, ha deixat d’interessar-se per aquesta mena de productes». Capdevila forma part del col·lectiu literari Lola Palau, que publica periòdicament un relat a Regió7.