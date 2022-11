Òmnium Bages-Moianès premiarà enguany el científic manresà Xavier Obradors amb el Premi Bages de Cultura 2022. L'entitat lliurarà el guardó el divendres 25 de novembre, a les 19 h, al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa, on s’exposarà també una petita mostra dels 40 premis Bages atorgats, en el període 1983-2022.

El jurat del Premi Bages de Cultura vol destacar la seva intensa feina de docència a la Universitat de Barcelona i al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el seu lideratge a l’Institut de Ciència dels Materials de Barcelona, la publicació de centenars d’articles de divulgació científica, el fet d’haver estat particularment actiu en el desenvolupament de materials per crear una societat neutra en el cicle del carboni, la supervisió d’una trentena de doctorats, la tasca de divulgació científica en temàtiques relacionades amb la nanotecnologia i la seva capacitat per atenuar el canvi climàtic, i la seva vinculació en nombrosos comitès científics i d’avaluació de projectes de recerca a Catalunya i arreu del món. El jurat també remarca la implicació d'Obradors en la difusió de la recerca científica en centres culturals, cívics, d’ensenyament secundari, universitats de gent gran o fires temàtiques.

Xavier Obradors i Berenguer (Manresa, 1956) és llicenciat en Física, doctor en Física per la Universitat de Barcelona i en Ciència de Materials per la de Grenoble, és professor titular en Física de la Matèria Condensada a la Universitat de Barcelona, professor d'Investigació del CSIC i director de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), centre de referència internacional en materials per a l’energia, l’electrònica i la salut. Coordinador de nombrosos projectes nacionals i europeus sobre nanomaterials funcionals magnètics i superconductors i les seves aplicacions, ha rebut diverses distincions: Premi nacional d'investigació Blas Cabrera, Duran Farell de Gas Natural, Novare-Endesa, Ciutat de Barcelona en Ciències Experimentals i Tecnologia, Ambaixador de Regió7 i membre de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; ha rebut les medalles Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya i Societat Leibniz d’Alemanya, i és Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques (França).