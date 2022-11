Mar Pujol Ruiz (Prats de Lluçanès, 1999) ha estudiat per ser professora de música i està a puntada a llistes. Però ara mateix treballa fent pizzes, a Olost. «Després de cantar, el que més m’agrada és cuinar i ara mateix l’escola em treuria molta energia mental. Ja m’agrada aquesta barreja, però tant de bo em pogués dedicar a la música al 100%».

La música sempre ha estat present a la vida d’aquesta jove del Lluçanès que, abans de publicar el seu primer disc, Trepa (és a les plataformes des del 28 d’octubre i preveu que aviat tingui les còpies del CD físic), s’ha enfrontat als escenaris. Aquest estiu ha actuat al Cantilafont, el Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, la sala Heliogàbal de Barcelona, la Jazz Cava de Vic... La trajectòria d’aquesta cantant i guitarrista emergent ja estat reconeguda amb el Premi Tendències, que li ha atorgat Regió7.

Pujol serà una de les protagonistes del Tarima Festival, que dissabte tindrà lloc a la sala Els Carlins de Manresa. Compartirà cartell amb l’empordanesa Joina i el solsoní Eduard Gener. La cantautora presentarà els temes de Trepa, un treball que inclou una introducció, anomenada també Trepa («que em porta a quan anàvem a trepar arbres amb el pare i a la idea de principi, d’arrel»), i sis cançons més.

Descriu la seva música com a folk-pop mediterrani i reconeix influències de Sílvia Pérez Cruz, Marala, Faneka, Maria Arnal... I comenta: «Ram d’esbarzers és molt punyent a nivell de lletra, però altres són més reflexions sobre com jo veig el món dins del meu cap. Conte de l’estrella i el llop és molt imaginativa i altres són més profundes, però amb moltes metàfores, perquè és més fàcil amagar-te. En el que estic fent ara ja no hi són tant. I s’hi intueix molt un paisatge, del Lluçanès o introspectiu».

«Començo una trajectòria com a cantautora, i és curiós perquè les cançons no les feia pensant que un dia serien exposades, però tot plegat ha fet un gir que m’encanta», exposa la músic del Lluçanès. «Amb el pare, que toca la guitarra i canta, sempre hem fet les nostres cançons i la mare em va apuntar a l’escola de música. Quan va arribar el dia i vaig anar estudiar a Lleida Educació Infantil i Primària, vaig començar a participar al cicle Rodautors i li vaig agafar el gust a fer música en directe i ja estava més a prop de dedicar-m’hi, tot i que no m’ho pensava», continua explicant. I va arribar l’hora de gravar: «perquè la meva tieta em va dir que necessitava escoltar les meves cançons». A través d’Amulet, artista mallorquí que va conèixer a Lleida, va enregistrar a Tramuntana Estudis, amb Jaume Gelabert.

Dalt de l’escenari diu que «em baixen tots els nervis i m’hi sento super a gust, i trobo que a la gent li agrada el que faig. Això em reconforta i em sorprèn molt, perquè només sóc jo amb una guitarra. Però les coses crues a vegades es troben a faltar i potser agrada per això». De cara al futur ho té ben clar: «un artista sempre es transforma i sempre va aprenent. Potser de cop puc fer alguna cosa que sorprengui. Però m’és igual: jo només m’ho vull passar bé amb la música».

Eduard Gener i Joina també actuen al Tarima Festival

Tarima Festival és una proposta de petit format que dissabte, a partir de les 6 de la tarda, oferirà tres concerts a la sala Els Carlins de Manresa. La cantautora del Lluçanès Mar Pujol encetarà les actuacions (18 h) i després actuaran l’empordanesa Joina, que presentarà Òrbita 9.18 (19 h) i el solsoní Eduard Gener, que mostrarà el repertori de Swing de Comarques. La programació de Tarima forma part de la campanya per recaptar diners per al nou equip de so de la sala.

La cantautora ha guanyat el premi a la Innovació Rural per musicar cinc llegendes del Lluçanès

Mar Pujol va guanyar el premi a la Innovació Rural al Lluçanès, que atorga la Càtedra del Món Rural, amb el suport del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. Es va reconèixer el seu projecte Llegendes Musicades, que va fer com a treball de final de grau d’Educació «per visibilitzar-les i posar-hi el focus, perquè la música està molt vinculada al territori, i això fa estimar molt la terra». Es va presentar al premi «pensant que no m’agafarien ni de conya, i em fa especial il·lusió que s’hagi valorat un projecte de l’àmbit cultural, que forja una identitat». Ha musicat 5 llegendes de cinc dels 13 pobles del Lluçanès: Prats, Lluçà, Merlès, Alpens i Perafita. «Cadascuna és de temàtiques diferents: amor, bruixes, poder, natura i ànimes encantades». Ara ja està tot enregistrat i falta publicar el CD amb els diners del premi. També s’està teatralitzant el projecte, però amb l’EMAL i Òmnium ja l’està portant a les escoles.